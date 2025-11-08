Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O dia foi marcado por milhares de benfiquistas a deslocarem-se às urnas, numa demonstração clara da força e da vitalidade do clube. Até às 20h, mais de 88 mil sócios tinham votado na segunda volta das eleições para os órgãos sociais, superando o recorde da primeira volta e ultrapassando o anterior máximo mundial de votantes em eleições de clubes, que pertencia ao FC Barcelona desde 2010.

O movimento foi contínuo e organizado nos 108 pontos de votação espalhados pelo país e no estrangeiro, permitindo que os sócios se fizessem ouvir com fluidez. A primeira volta já tinha mostrado um Benfica vivo, forte e vibrante, mas a segunda volta elevou ainda mais a participação, refletindo a mobilização e o entusiasmo de quem sente o clube como parte da própria vida.

Entre os candidatos, Rui Costa voltou a ser o primeiro a votar, chegando à Luz pouco depois das 9h30 e sorrindo aos jornalistas, enquanto João Noronha Lopes votou com a família e destacou o “dia de grande benfiquismo”, sublinhando a prioridade de unir o clube. João Diogo Manteigas, último a votar, falou da importância da mudança e da união, enquanto Martim Mayer e Luís Filipe Vieira apelaram à coesão e ao respeito pelo voto de cada sócio.

Mais do que números, hoje ficou a imagem de um clube em que cada sócio sente que o seu voto conta. A fasquia dos 90 mil votantes deverá ser ultrapassada nas próximas horas, reforçando a ideia de que o Benfica é, antes de tudo, feito pelos seus adeptos, e que a comunidade é a verdadeira protagonista do clube.

