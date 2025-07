Autárquicas: Quase 90 presidentes de Câmara saem nestas eleições por limite de mandatos

Quase 90 presidentes de câmara estão de saída nestas autárquicas por terem chegado ao limite de três mandatos consecutivos na mesma autarquia, a maior parte deles socialistas.

Além dos 89 presidentes de câmara que saem das respetivas autarquias nestas eleições, marcadas para 12 de outubro, outros 46 que também estavam no limite dos mandatos já deixaram os cargos nos últimos dois anos, sobretudo para ocuparem lugares no Governo, como deputados na Assembleia da República ou na Europa e cargos públicos: 28 do PSD ou coligações social-democratas, 16 do PS, um CDU (PCP/PEV) e um do Juntos Pelo Povo (JPP).

Dos 89 presidentes de câmara em fim de mandato, 49 são socialistas, 21 social-democratas ou de coligações lideradas pelo PSD, 12 da CDU, três do CDS-PP e quatro independentes.

Leia a notícia aqui

Quase 30 concelhos em risco máximo de incêndio sobretudo no interior. Temperaturas chegam aos 39 graus

Quase 30 concelhos localizados sobretudo nos distritos de Castelo Branco e de Portalegre, mas também em Viseu, Guarda, Braga, Vila Real e Bragança, estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou ainda em risco muito elevado e elevado quase todos os concelhos dos 18 distritos do continente.

Apenas o concelho de Esposende, em Braga, e o de Olhão, em Faro, não apresentam risco de incêndio.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado nos próximos dias em alguns distritos localizados sobretudo no interior norte e centro.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Leia a notícia aqui

"Outonecer". Uma reflexão sobre o envelhecimento e o medo que ele provoca

Escrito em tom confessional, "Outonecer" é poesia e lucidez, introspeção e partilha. Neste novo livro, o médico psiquiatra Júlio Machado Vaz, que nos habituámos a ouvir falar de amor, brinda os leitores com uma reflexão que parte do envelhecimento e do medo que este provoca. Entre o passado, o presente e o futuro, Júlio Machado Vaz partilha as memórias dos que já não estão, o amor pelos filhos e os netos, os animais que também são família, sem esquecer a atualidade política, o estado do mundo, a sexualidade e até a inteligência artificial. O 24notícias publica um excerto desta obra, já nas livrarias, e com sessão de lançamento a 9 de julho, às 19h30, no Teatro Rivoli, no Porto, com apresentação de João Luís Barreto Guimarães, seguida de uma conversa com o autor. Os bilhetes são gratuitos e podem ser levantados na bilheteira do teatro ou reservados online no dia do evento, a partir das 11h00. A lotação é limitada à capacidade da sala.

Leia a notícia aqui

13 casos suspeitos de corrupção e outros crimes praticados por trabalhadores da CGD

Dados foram revelados pelo relatório anual do banco. Em 2023 o mesmo relatório 'descobriu' apenas duas situações semelhantes.

"No ano 2024 foram identificados um total de 13 casos cujos factos indiciam a prática de crimes de corrupção e infracções conexas", lê-se no relatório que foi destacado este domingo pelo jornal Público.

Os números são amplamente destacados na reportagem, até porque comparando com anos anteriores os mesmos cresceram bastante.

"Em 2023, houve dois casos denunciados pela CGD, um com indícios de crime de participação económica em negócio, outro de peculato. Em 2022, houve uma situação que envolveu dois trabalhadores, igualmente com comunicação ao Ministério Público", lê-se no artigo.

Leia a notícia aqui