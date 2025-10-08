Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Arattai, que significa brincadeira em tâmil, teve um lançamento modesto em 2021, mas poucos tinham ouvido falar dele. O súbito aumento da sua popularidade está a ser associado à procura do governo federal pela auto-suficiência, enquanto a Índia lida com o impacto das elevadas tarifas comerciais dos EUA nos seus produtos.

É uma mensagem que o primeiro-ministro Narendra Modi e os seus ministros têm repetido nas últimas semanas: fazer na Índia e gastar na Índia.

O ministro federal Dharmendra Pradhan disse isto quando publicou sobre o Arattai no X há duas semanas, encorajando as pessoas a utilizarem "aplicações feitas na Índia [para se manterem] ligadas". Desde então, vários outros ministros e líderes empresariais também publicaram sobre o Arattai.

A empresa afirma que a iniciativa do governo "contribuiu definitivamente para o aumento repentino dos downloads do Arattai".

"Em apenas três dias, vimos as inscrições diárias aumentar de 3.000 para 350.000. Em termos de utilizadores ativos na nossa base de utilizadores, temos assistido a um aumento de 100 vezes, e este número continua a aumentar", disse o CEO da Zoho, Mani Vembu, à BBC, acrescentando que isto também mostra que os utilizadores estão "entusiasmados com um produto nacional que pode satisfazer todas as suas necessidades e requisitos específicos".

A empresa não forneceu detalhes sobre os seus utilizadores ativos, mas os especialistas dizem que ainda estão muito longe dos 500 milhões de utilizadores ativos mensais que o WhatsApp da Meta tem na Índia.

A Índia é o maior mercado do WhatsApp e a aplicação é quase um modo de vida no país, com as pessoas a utilizá-la para tudo, desde enviar mensagens de bom dia em massa até gerir os seus negócios.

