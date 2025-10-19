Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado da GNR, a operação foi desencadeada após o alerta de um popular, que deu conta da presença de uma ave desorientada. Os militares do SEPNA deslocaram-se ao local e procederam à recolha do animal, que apresentava dificuldades de locomoção.

A coruja foi posteriormente entregue ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em Bragança, onde será avaliada e tratada, antes de ser devolvida ao seu habitat natural.

A GNR recorda que o SEPNA tem como missão a proteção da natureza e dos animais, apelando à população para denunciar situações de perigo ou infrações ambientais. As comunicações podem ser feitas através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), disponível 24 horas por dia.

