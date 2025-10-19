O Comando Territorial de Bragança da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), recolheu no dia 17 de outubro uma coruja-das-torres (Tyto alba) que se encontrava incapacitada de voar, no concelho de Bragança.
GNR resgata coruja-das-torres desorientada em Bragança
19 out 2025 08:34
- MadreMedia · Atualidade · 14 out 2025 14:48
GNR resgata grifo debilitado em Pombal
- MadreMedia · Atualidade · 16 out 2025 14:28
GNR resgata corça ferida na Covilhã
Comentários