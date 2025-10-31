Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Estes valores já incluem os descontos aplicados pelas gasolineiras e refletem também a revisão das medidas fiscais temporárias implementadas pelo Governo para atenuar o impacto da escalada dos preços dos combustíveis.

Os preços finais ao consumidor podem, contudo, variar consoante o posto de abastecimento, já que resultam da média dos valores praticados em todo o país.

Caso se confirmem as previsões para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples vai fixar-se nos 1,59 euros e o da gasolina simples 95 vai subir para os 1,705 euros.

