Bernadette, de 88 anos, Regina, 86, e Rita, 82, são as últimas três freiras do convento Kloster Goldenstein, em Elsbethen, nos arredores de Salzburgo, que fora retiradas do mesmo em 2023, contra a sua vontade. Agora regressaram, algo que não satisfez a Igreja.

"Estou muito feliz por estar em casa", disse a Irmã Rita. "Tinha sempre saudades do asilo. Estou muito feliz e grata por estar de volta", revelando a insatisfação por terem saído em dezembro de 2023.

"Não nos pediram", disse a Irmã Bernadette. "Tínhamos o direito de ficar aqui até ao fim das nossas vidas e isso foi quebrado", recorda.

As três freiras passaram grande parte da sua vida no Castelo Goldenstein, um castelo que funciona como convento e escola privada para raparigas desde 1877.

A Irmã Bernadette frequentou a escola, tendo chegado ainda adolescente em 1948. A Irmã Regina chegou ao convento em 1958, e a Irmã Rita quatro anos depois.

Em 2022, o edifício foi assumido pela Arquidiocese de Salzburgo e pela Abadia de Reichersberg, um mosteiro agostiniano. O reitor Markus Grasl, da abadia, tornou-se o superior das freiras.

A comunidade foi oficialmente dissolvida no início de 2024, e as restantes freiras receberam o direito de residência vitalícia, desde que a sua saúde e capacidade mental o permitissem.