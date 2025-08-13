Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação envolveu um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 – “Pumas”, que descolou da Base Aérea n.º 6, no Montijo, por volta das 3h00. Após o resgate, o doente foi transportado para Lisboa e encaminhado para uma unidade hospitalar, onde recebeu os cuidados necessários.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa) coordenou a missão, na sequência de um pedido do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa). No total, o RCC esteve envolvido no planeamento e execução da operação durante cerca de três horas.

Segundo a Força Aérea, esta ação demonstra a capacidade de resposta da instituição para emergências, assegurando operações de busca e salvamento numa vasta área do Atlântico Norte, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos.