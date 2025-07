Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O plantel do FC Porto continua a ganhar forma com a chegada de mais um reforço para 2025/26. Borja Sainz, avançado espanhol de 24 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2030, e vai vestir a camisola 17 que pertencia ao compatriota Gabri Veiga - o novo número 10", anunciou o clube esta tarde.

"Filho de Iñaki Sainz, antigo jogador do Eibar, e sobrinho de Carlos García, um histórico do Athletic, o mais recente Dragão nasceu no dia 21 de fevereiro de 2001 na província da Biscaia, mais precisamente em Leioa, e começou a jogar futebol no clube que o tio representou em 239 ocasiões", pode ler-se no comunicado divulgado.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O FC Porto lembra que Borja Sainz, no verão de 2017, "trocou Bilbau por Vitória e debutou na Liga Espanhola com apenas 18 anos, num embate entre o Alavés e o Espanyol realizado em plena capital do País Basco. Estreou-se pela seleção espanhola de sub-19 na qualificação para o Euro e fez mais 43 jogos de azul e branco, cores que continuou a vestir quando rumou ao Real Zaragoza por empréstimo".

"À experiência no segundo escalão espanhol seguiu-se outra na Turquia, onde as boas exibições ao serviço do Giresunspor lhe permitiram dar o salto para Inglaterra. Chegou a Norwich em julho de 2023, participou em dez golos na época de estreia e, na segunda, foi um dos principais destaques do Championship, tendo terminado a última edição da prova com 19 remates certeiros e quatro assistências", é ainda relatado.

No total, "Borja Sainz realizou 82 jogos, marcou 27 golos e desenhou mais seis enquanto representou os 'canários', ficou a um tento de se consagrar como o artilheiro do segundo escalão inglês e foi o melhor driblador do Championship 2023/24. A partir de agora reforça o ataque às ordens de Francesco Farioli e junta-se a Gabri Veiga, João Costa e Dominik Prpić no lote de atletas prestes a iniciar a primeira época completa de azul e branco".