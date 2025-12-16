Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Paulo Rangel falava no início da sua audição regimental na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, sessão que começou com um minuto de silêncio, por iniciativa do presidente da comissão, José Cesário, em homenagem a duas crianças lusodescendentes que morreram em França na sequência de uma explosão de gás, revela o Notícias ao Minuto, que cita a Lusa.

O ministro associou-se ao minuto de silêncio e lamentou a morte das duas crianças, de três e cinco anos, tendo depois partilhado com os deputados a notícia da morte de Nuno Loureiro, vítima de um ataque com arma de fogo em Boston.

Até ao momento, não foram divulgados mais pormenores sobre as circunstâncias do crime.

