O Jardim Henriqueta Maia será o epicentro da programação, acolhendo concertos, performances, oficinas e encontros intergeracionais, como o “Coro Memória” ou a surpreendente oficina “Vem Bordar com Gisela João”.

Os grandes concertos terão lugar no Palco Henriqueta Maia, com destaque para Ágata e o espetáculo tributo aos Queen, “Kind of Magic”. Já o Palco Hipólito Andrade receberá momentos intimistas e criativos, incluindo uma jam session com tricotadeiras e sessões de fado. A programação estende-se à Casa da Cultura, com teatro protagonizado por João Baião e sessões de cinema dedicadas à memória e ao envelhecimento, e à Quinta Joana Maluca, com oficinas sobre sustentabilidade, gastronomia e tradições.

O festival encerra com dança e convívio no Palco Horácio da Velha, e inclui ainda uma Feira de Iguarias e desafios que premiam a participação ativa do público. Com entrada gratuita em muitas das atividades, o evento celebra a longevidade ativa e a partilha de saberes, consolidando Ílhavo como exemplo de inclusão geracional.