Uma explosão na Central Children's Store, situada no mesmo edifício da sede do FSB em Moscovo, provocou a morte de uma pessoa e feriu outras três.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas na sequência de uma explosão na Central Children's Store (Detsky Mir), em Moscovo, noticia a agência RIA Novosti, citada pela TVI.
A loja, icónica na capital russa, situa-se no mesmo edifício onde se encontra a sede do Serviço Federal de Segurança (FSB).
Segundo as agências de notícias estatais russas, o incidente terá sido provocado pela explosão de um cilindro de gás no interior do espaço, que teve de ser evacuado de imediato.
Comentários