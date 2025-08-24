Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas na sequência de uma explosão na Central Children's Store (Detsky Mir), em Moscovo, noticia a agência RIA Novosti, citada pela TVI.

A loja, icónica na capital russa, situa-se no mesmo edifício onde se encontra a sede do Serviço Federal de Segurança (FSB).

Segundo as agências de notícias estatais russas, o incidente terá sido provocado pela explosão de um cilindro de gás no interior do espaço, que teve de ser evacuado de imediato.