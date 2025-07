Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na cidade de Gaza, cinco pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram na sequência de um ataque noturno a uma residência no campo de Chati. Outros três civis, entre eles uma criança, perderam a vida em bombardeamentos a casas na mesma zona.

Os ataques afetaram casas, zonas residenciais e campos de deslocados internos.

No centro da Faixa de Gaza, no campo de refugiados de Nousseirat, dez pessoas foram mortas. Já durante a manhã, outras seis morreram nas proximidades de um ponto de abastecimento de água potável, também em Nousseirat. A sul, no campo de deslocados de Al-Mawassi, três pessoas perderam a vida após novo ataque.

As informações foram partilhadas por um porta-voz da Defesa Civil de Gaza, citado pela SIC Notícias, que também informou que, até ao momento, o exército israelita não se pronunciou sobre os relatos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O conflito entre Israel e o Hamas já dura há 21 meses, com contínuas trocas de ataques e múltiplas tentativas de cessar-fogo falhadas. Israel tem mantido o cerco à Faixa de Gaza, e tanto a cobertura jornalística como a verificação independente dos acontecimentos têm sido severamente limitadas pelas restrições no terreno.

Segundo a SIC Notícias, Israel continua a recusar qualquer acordo de tréguas que não lhe permita manter o controlo de aproximadamente 40% do território de Gaza, enquanto o Hamas exige a retirada total das forças israelitas para aceitar um cessar-fogo.