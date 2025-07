Quem está a mediar as conversações para um cessar-fogo em Gaza?

O Estado do Qatar, que tem desempenhado um papel central na mediação entre Israel e o Hamas, acolhe as negociações em Doha.

O que se sabe sobre o andamento das negociações?

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar afirmou que as conversações exigem "tempo" para estabelecer uma estrutura sólida de diálogo entre as partes. As delegações estão a ser recebidas separadamente para facilitar o progresso.

O que está em causa para o cessar-fogo?

De acordo com fontes palestinianas, a proposta de cessar-fogo inclui:

Um cessar-fogo de 60 dias;

Libertação de 10 reféns israelitas vivos pelo Hamas, bem como a entrega de corpos de reféns falecidos;

Em troca, Israel libertaria prisioneiros palestinianos.

Qual foi a posição de Israel nesta fase das conversações?

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, mostrou-se mais cauteloso, rejeitando a criação de um Estado palestiniano e defendendo que Israel deve manter o controlo da segurança em Gaza.

Quais são as exigências do Hamas?

Retirada total das forças israelitas de Gaza;

Garantias quanto à duração da trégua;

Regresso da ONU e de organizações humanitárias internacionais reconhecidas à gestão da ajuda humanitária no território.

Quais os principais obstáculos atuais às negociações?

Embora a resposta do Hamas tenha sido considerada "fundamentalmente negativa", um responsável israelita afirmou que as diferenças são mínimas. Ainda assim, prevê-se que o processo possa demorar mais do que o esperado.

Que papel têm os Estados Unidos neste processo?

O presidente dos EUA, Donald Trump, demonstrou otimismo quanto ao avanço das negociações. Numa reunião com o primeiro-ministro israelita na Casa Branca, declarou não haver obstáculos significativos e acredita que o Hamas deseja chegar a um cessar-fogo.

O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, deverá juntar-se às negociações no Qatar ao longo da semana para reforçar os esforços diplomáticos.

Qual é a situação no terreno em Gaza?

No dia de hoje, cinco soldados israelitas morreram no norte de Gaza, após a explosão de artefactos, segundo o exército israelita;

Pelo menos 445 soldados israelitas perderam a vida desde o início da guerra;

Na segunda-feira, pelo menos 29 palestinianos morreram em ataques israelitas, incluindo nove num campo de deslocados em Khan Yunis.

Qual é o impacto humano do conflito até agora?

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 resultou em 1.219 mortos em Israel, a maioria civis.

A ofensiva israelita subsequente provocou a morte de mais de 57.500 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. A ONU considera estes dados fiáveis.