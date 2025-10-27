Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O caller ID spoofing ocorre quando os criminosos falsificam a informação que aparece no ecrã do telemóvel da vítima, e fazem com que o número pareça legítimo — por exemplo, de um banco, de uma autoridade pública ou até de um familiar. Ao mascarar a sua identidade e localização, os burlões conseguem enganar as vítimas para revelarem dados pessoais, transferirem dinheiro ou darem acesso remoto a dispositivos e contas.

Segundo a Europol, as chamadas e mensagens de texto continuam a ser a principal porta de entrada para este tipo de fraude, e representam cerca de 64% dos casos reportados. A natureza transnacional do crime torna-o particularmente difícil de rastrear e investigar.

Fraude sem fronteiras

O fenómeno é cada vez mais explorado por redes organizadas que operam em múltiplas jurisdições. Para além das fraudes bancárias e fiscais, algumas destas operações recorrem à técnica para incidentes de “swatting” — chamadas falsas para serviços de emergência que mobilizam recursos policiais e médicos para locais onde nada se passa.

As investigações da Europol revelam ainda o surgimento de um “spoofing como serviço”, um modelo de negócio que disponibiliza ferramentas prontas a usar para imitar entidades de confiança, como instituições financeiras ou forças de segurança. Operando a partir do estrangeiro, estes grupos aproveitam as lacunas legais entre países para escapar à deteção e à responsabilização criminal.

Desafios técnicos e legais

Um inquérito realizado pela Europol em 23 países europeus identificou dificuldades significativas na implementação de medidas anti-spoofing. Isso significa que cerca de 400 milhões de pessoas continuam vulneráveis a este tipo de ataque.

As principais barreiras incluem a falta de cooperação entre autoridades e operadores de telecomunicações, regulamentações fragmentadas e ausência de ferramentas técnicas eficazes para identificar e bloquear chamadas falsas.

Três prioridades para combater o crime

A Europol defende uma resposta europeia coordenada baseada em três pilares principais:

Normalização técnica harmonizada: criação de mecanismos comuns para rastrear chamadas fraudulentas, verificar identidades legítimas e bloquear tráfego enganoso;

Cooperação transfronteiriça reforçada: partilha eficiente de informações e provas entre autoridades, reguladores e empresas do setor;

Convergência regulatória: alinhamento das legislações nacionais para permitir o rastreamento legal das chamadas e clarificar os usos legítimos da máscara de identidade.

Apesar da implementação destas medidas ser essencial, a Europol reconhece que os criminosos continuarão a adaptar-se, explorando novas ameaças como fraudes baseadas em cartões SIM, serviços pré-pagos anónimos e esquemas de smishing (phishing por SMS).

O apelo insere-se na estratégia ProtectEU, que visa reforçar a capacidade coletiva da União Europeia para combater o crime organizado e proteger os cidadãos de ameaças digitais e presenciais. “Só através de uma colaboração sustentada entre governos, indústria e sociedade civil será possível restaurar a integridade das comunicações e travar os danos crescentes provocados pelo caller ID spoofing”, conclui a Europol.

