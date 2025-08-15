Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Agentes federais e militares dos EUA deslocaram-se rapidamente para Anchorage para organizar a protecção dos líderes, com o Serviço Secreto americano a supervisionar todo o dispositivo de segurança em estreita colaboração com a equipa de protecção de Putin. A atenção está principalmente nas ameaças de espionagem.

Durante a manhã, um avião de vigilância militar Boeing E-3C descolou do aeroporto local, equipado para detectar ameaças, incluindo aviões e mísseis. Para além das medidas físicas, a protecção envolve precauções contra espionagem técnica.

A delegação russa deverá utilizar telefones e computadores descartáveis e receber instruções sobre como evitar comprometer a sua segurança, contudo, um dos responsáveis pela segurança americana comentou que “não há confiança alguma entre os serviços de informação”, sendo por isso em vão delegar tarefas. Além disso, referiu que Putin, ex-oficial da KGB, não precisa de orientações nesse sentido, pois saberá o que fazer.

Para quê este encontro?

A caminho do Alasca, Trump confirmou ao jornalistas que a reunião não tem como objectivo negociar um acordo em nome da Ucrânia, mas trazer Putin para a mesa de negociações.

No entanto, acrescentou que ficará descontente se Putin não concordar rapidamente com um cessar-fogo: “Quero ver um cessar-fogo, rapidamente. Não sei se será hoje, mas não vou ficar contente se não for hoje”, disse aos jornalistas a bordo do Air Force One. “Todos diziam que não podia ser hoje, mas eu só digo que quero que a matança pare.”

Trump explicou que não há “nada definido” antes das negociações, mas que espera alcançar “certas coisas” durante a reunião, incluindo um cessar-fogo, sob pena de "haver graves consequências".

Sublinhou ainda que não está a agir como representante da Europa, embora tenha em conta a opinião europeia: “Isto não tem a ver com a Europa. A Europa não me diz o que fazer, mas vai estar envolvida no processo, obviamente, juntamente com Zelensky”.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que não vai participar no encontro, sublinhou que a Ucrânia continuará a “contar com os Estados Unidos”. Caso a cimeira decorra como esperado, Trump sugeriu a possibilidade de organizar uma reunião trilateral com Zelensky, proposta que o líder ucraniano apoiou.

Sobre Putin, Trump comentou: “É um tipo inteligente, tem feito isto há muito tempo, mas eu também. Damos-nos bem. Existe um bom nível de respeito de ambos os lados.”

Putin e Trump já aterraram no Alasca

O encontro está marcado para as 20h30, mas os dois líderes já aterraram no Alasca.

O Air Force One, onde viajava Donald Trump, foi sujeito a todos os protocolos de segurança quando aterrou, permitindo que o presidente norte-americano saísse para falar com os jornalistas.

Segundo The Guardian que cita a Casa Branca, a reunião que se esperava entre Donald Trump e Putin vai contar também com o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff.