Soprar um búzio — prática ancestral conhecida como shankh blowing — poderá ajudar a atenuar os sintomas da apneia obstrutiva do sono (AOS), uma perturbação que interrompe a respiração durante o descanso nocturno e afeta milhões de pessoas. A conclusão surge de um estudo conduzido no Eternal Heart Care Centre and Research Institute, em Jaipur, na Índia.

De acordo com o The Guardian, a apneia obstrutiva do sono ocorre quando, durante o sono, as vias respiratórias superiores colapsam temporariamente, impedindo a passagem do ar. Entre os sintomas mais comuns estão o ressonar intenso, episódios de sufocação e engasgamento, bem como sonolência excessiva durante o dia. O tratamento mais habitual envolve o uso de aparelhos como a máquina de pressão positiva contínua nas vias respiratórias, que obriga o paciente a dormir com uma máscara que insufla ar de forma controlada. Embora eficaz, esta solução é frequentemente desconfortável, levando muitos doentes a abandonarem o tratamento.

Foi neste contexto que a equipa liderada por Krishna K. Sharma decidiu testar se uma técnica respiratória tradicional poderia constituir uma alternativa ou complemento. O shankh blowing consiste em inspirar profundamente e soprar com força para o interior de um búzio em espiral. Este gesto produz vibrações e resistência ao fluxo de ar, o que, segundo os investigadores, poderá fortalecer os músculos da garganta e do palato mole — zonas que tendem a colapsar durante a apneia.

O estudo envolveu 30 participantes, com idades entre os 19 e os 65 anos, todos diagnosticados com AOS. Metade foi instruída na prática do sopro de búzio; a outra metade realizou apenas exercícios de respiração profunda. Ambos os grupos foram encorajados a praticar as respectivas técnicas pelo menos 15 minutos, cinco dias por semana, durante seis meses.

Os resultados mostraram que o grupo que praticou o shankh blowing apresentou, em média, uma redução de 34% na sonolência diurna, níveis mais elevados de oxigénio no sangue durante a noite e menos quatro a cinco episódios de apneia por hora.

Estudos anteriores já tinham apontado que tocar instrumentos de sopro, como os de madeira, poderia beneficiar quem sofre de apneia do sono. No entanto, o presente ensaio clínico foi de pequena dimensão, algo que, para os especialistas, obriga a uma análise cautelosa.

Nesse sentido, a equipa indiana já prepara um ensaio de maior dimensão, envolvendo vários hospitais, para avaliar de forma mais robusta os efeitos do shankh blowing.