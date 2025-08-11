Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Távora e Pereiro, Tabuaço, estão no terreno 86 operacionais, apoiados por 21 viaturas e cinco meios aéreos. O alerta para este incêndio surgiu na noite de domingo.

Em Sobral de São Miguel, Covilhã, um incêndio que deflagra desde a tarde de domingo empenha 374 operacionais, 115 viaturas e dois meios aéreos.

Em Freches, Trancoso, estão 658 operacionais a combater um incêndio que deflagrou a 9 de agosto. São apoiados por 226 viaturas e seis meios aéreos.

Em Sirarelhos, Vila Real, o fogo que continua ativo desde dia 3 de agosto é combatido por 368 operacionais, apoiados por 122 viaturas e um meio aéreo. O incêndio está a entrar em fase de resolução.

Em Alvite, Moimenta da Beira, estão no terreno 198 operacionais, apoiados por 57 viaturas. O incêndio, ativo desde dia 8 de agosto, está agora a entrar em fase de resolução.