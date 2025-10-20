Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, através da rede social X, diz acreditar que a mudança “já não faz sentido” e afirma que sempre que são questionados sobre o assunto a maioria dos “espanhóis e europeus são contra a mudança da hora”.

No vídeo publicado esta manhã, o dirigente espanhol acrescenta que "isso mal ajuda a economizar energia e tem um impacto negativo na saúde e na vida das pessoas." E que, por isso, Espanha vai apresentar uma proposta para o fim da mudança de horário sazonal no Conselho de Energia e solicitar que o mecanismo de revisão relevante seja implementado.

Em 2019, a maioria dos países da União Europeia era favorável a adiar até 2021 o fim da mudança da hora, pelo que Bruxelas concedeu mais tempo aos Estados-membros para implementarem a medida.

Na altura, António Costa, defendeu que Portugal devia manter o atual regime bi-horário e ter uma hora de verão e uma hora de inverno, considerando que “o bom critério e único é o critério da ciência”.

