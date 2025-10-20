Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, através da rede social X, diz acreditar que a mudança “já não faz sentido” e afirma que sempre que são questionados sobre o assunto a maioria dos “espanhóis e europeus são contra a mudança da hora”.

No vídeo publicado esta manhã, o dirigente espanhol acrescenta que "isso mal ajuda a economizar energia e tem um impacto negativo na saúde e na vida das pessoas." E que, por isso, Espanha vai apresentar uma proposta para o fim da mudança de horário sazonal no Conselho de Energia e solicitar que o mecanismo de revisão relevante seja implementado.

Em 2019, a maioria dos países da União Europeia era favorável a adiar até 2021 o fim da mudança da hora, pelo que Bruxelas concedeu mais tempo aos Estados-membros para implementarem a medida.

Países da União Europeia querem adiar fim da mudança da hora para 2021
Países da União Europeia querem adiar fim da mudança da hora para 2021
Ver artigo

Na altura, António Costa, defendeu que Portugal devia manter o atual regime bi-horário e ter uma hora de verão e uma hora de inverno, considerando que “o bom critério e único é o critério da ciência”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.