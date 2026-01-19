Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após nove anos no poder, Radev anunciou a sua demissão do cargo, numa altura em que o país se encontra sem governo, desde dezembro do ano passado.

Radev, em mensagem transmitida pelo canal público do país, afirmou "gostaria de pedir perdão pelo que não consegui fazer. Mas é precisamente a minha convicção de que o conseguiremos que é um dos principais motivos desta decisão”.

Radev anuncia esta decisão antes das legislativas antecipadas agendadas para a primavera, no mais recente episódio da crise política que há cinco anos desestabiliza o país. De recordar que a Bulgária tem vivido uma onda de contestação popular desencadeada pela introdução do euro.

