Uma mulher de 32 anos, que integrava uma equipa de limpeza, foi mortalmente atingida a tiro numa casa em Whitestown, no estado norte-americano do Indiana, depois de a equipa ter ido por engano a uma morada errada, informou a polícia local.

O incidente ocorreu na manhã de quarta-feira, numa urbanização situada a cerca de 30 quilómetros de Indianápolis. As autoridades responderam a uma chamada de emergência por volta das 7h00, que reportava uma alegada invasão de domicílio. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher sem vida à porta da casa, com um ferimento de bala, avança a ABC News.

De acordo com o porta-voz da Polícia Metropolitana de Whitestown, capitão John Jurkash, o disparo foi efectuado a partir do interior da habitação. Mais tarde, a investigação concluiu que as pessoas que tentavam entrar eram funcionárias de uma empresa de limpeza que, por engano, se dirigiram à casa errada.

"Os factos apurados não sustentam a ocorrência de uma invasão domiciliári", referiu a polícia em comunicado.

A vítima foi identificada como Maria Florinda Rios Perez de Velasquez, natural de Indianápolis. Segundo o gabinete do médico-legista do condado de Boone, a mulher morreu devido a um tiro na cabeça.

O marido, Mauricio Velasquez, relatou à estação local WRTV que ambos trabalhavam na limpeza de casas há cerca de sete meses e que estava ao lado da esposa no momento do disparo.

"Nunca pensei que fosse um tiro, até ver a minha mulher dar dois passos atrás e perceber que tinha sido atingida na cabeça", contou. "Ela caiu-me nos braços e o sangue espalhou-se por todo o lado".

O casal tinha quatro filhos, o mais novo com apenas 11 meses. "Agora só quero justiça, porque ele tirou-lhe a vida. Isso não é humano", afirmou o marido.

A investigação continua em curso. A Procuradoria do Condado de Boone confirmou que ainda está a avaliar se o autor do disparo deverá ser formalmente acusado, e a polícia promete divulgar novas informações na próxima semana, dada a complexidade do caso.

