Sarah Ferguson, duquesa de Iorque e ex-mulher do príncipe André, terá procurado justificar-se junto do milionário norte-americano, condenado por crimes sexuais contra menores, poucas semanas depois de, em entrevista, ter admitido que a sua ligação a Epstein tinha sido um “erro gigantesco de julgamento”, escreve o The Guardian.

Em março de 2011, Ferguson deu uma entrevista ao Evening Standard onde reconheceu ter recebido de Epstein uma ajuda financeira de 15 mil libras para pagar dívidas pessoais. Nessa ocasião, descreveu a ligação ao norte-americano como um grave erro, sublinhando que repudiava qualquer envolvimento em crimes de abuso sexual de menores. “Abomino a pedofilia e qualquer forma de abuso sexual de crianças”, declarou então, assegurando que nunca mais teria qualquer contacto com Epstein.

No entanto, de acordo com os emails divulgados, a 26 de abril desse mesmo ano a duquesa escreveu a Epstein pedindo desculpa pela forma como tinha lidado com a situação. “Sei que se sentiu terrivelmente desiludido comigo pelo que lhe disseram ou leu, e devo humildemente pedir desculpa a si e ao seu coração por isso”, lê-se numa das mensagens atribuídas a Sarah Ferguson.

Nas trocas de correspondência, Ferguson terá garantido que nunca chamou “pedófilo” a Epstein. Admitiu ter sido aconselhada a reagir rapidamente para proteger a sua carreira como autora de livros infantis e como filantropa dedicada a causas relacionadas com crianças. “Fui instruída a agir com a maior rapidez se quisesse ter alguma hipótese de manter a minha carreira como escritora de livros para crianças e como filantropa. Como sabe, nunca, absolutamente nunca, usei a palavra ‘P’ [pedófilo] em relação a si, embora compreenda que foi reportado que sim”, terá escrito.

Noutra passagem, Ferguson descreve Epstein como um “amigo generoso, leal e supremo” para si e para a sua família, mas admite que lhe tinham aconselhado cortar todos os laços. “Fui aconselhada, de forma inequívoca, a não ter nada a ver consigo e a não falar ou escrever-lhe, porque isso traria mais problemas para si, para o duque e para mim.”

Um porta-voz de Sarah Ferguson confirmou que a mensagem foi escrita na sequência de uma ameaça de processo por difamação feita por Epstein, que não aceitava ter sido associado publicamente a pedofilia. A mesma fonte acrescentou que a duquesa se arrepende profundamente da ligação que manteve com o milionário. “Como sempre, os primeiros pensamentos da duquesa estão com as vítimas de Epstein”, afirmou.

A defesa da duquesa insiste que a sua condenação pública de Epstein se mantém inalterada e que, assim que tomou consciência da verdadeira extensão dos crimes, cortou relações de forma definitiva. “Como muitas outras pessoas, foi enganada pelas mentiras de Epstein. Não retira nada do que disse na altura. O email foi enviado no contexto de conselhos que recebeu para tentar aplacar as ameaças de Epstein.”

