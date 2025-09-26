Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



De acordo com os registos, Musk terá sido convidado a visitar a ilha privada de Epstein em dezembro de 2014. Uma nota de 6 de dezembro desse ano lê-se: “Lembrete: Elon Musk irá para a ilha a 6 de dezembro (isto ainda vai acontecer?)”. O empresário já tinha afirmado anteriormente que recusou o convite.

Num outro documento, uma lista de passageiros de voo datada de 12 de maio de 2000 indica que o príncipe Andrew viajou de Teterboro, em Nova Jérsia, para Palm Beach, na Florida, na companhia de Epstein e da companheira Ghislaine Maxwell — condenada em 2021 por conspiração e tráfico sexual de menores. O Palácio de Buckingham já tinha informado que Andrew esteve em Nova Iorque entre 11 e 15 de maio desse ano, e negou repetidamente qualquer irregularidade no relacionamento com Epstein.

Os ficheiros, que são a terceira série de documentos produzidos pela administração da propriedade de Epstein, incluem ainda registos de chamadas telefónicas, agendas diárias, listas de passageiros de voos e registos financeiros. Entre os nomes que surgem estão também o do empresário Peter Thiel e o de Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump. Há ainda menções a encontros planeados com Bill Gates em 2014 — que mais tarde reconheceu à BBC ter sido “um erro” encontrar-se com Epstein.

A congressista democrata Sara Guerrero afirmou que “cada novo documento produzido fornece novas informações enquanto trabalhamos para garantir justiça às sobreviventes e vítimas”. Já os republicanos acusaram os democratas de “colocar a política acima das vítimas” e prometeram divulgar o conjunto completo dos documentos em breve.

Jeffrey Epstein morreu em agosto de 2019, numa prisão em Nova Iorque, onde aguardava julgamento por tráfico sexual.

