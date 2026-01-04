Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O voto antecipado em mobilidade realiza-se no dia 11 de janeiro, estando disponível para todos os cidadãos eleitores que manifestem previamente essa intenção.

De acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a inscrição pode ser feita online, através do portal votoantecipado.pt, ou por via postal, dentro do período definido.

Para completar a inscrição, é necessário indicar:

nome completo;

data de nascimento;

número de identificação civil;

morada correspondente ao recenseamento eleitoral;

contacto telefónico e, sempre que possível, endereço de correio eletrónico.

No momento da inscrição, o eleitor escolhe o município onde pretende votar. No dia 11 de janeiro, deverá dirigir-se à respetiva mesa de voto munido de documento de identificação, indicando a freguesia onde se encontra recenseado. Existirá uma mesa de voto antecipado em todos os municípios do continente e das regiões autónomas.

O procedimento de votação decorre de forma semelhante ao voto normal: o eleitor recebe um boletim e um envelope branco, onde deposita o voto dobrado. Esse envelope é depois colocado num segundo envelope azul, no qual são registados os seus dados de identificação. Este segundo envelope é fechado e selado, sendo entregue ao eleitor um duplicado da vinheta como comprovativo.

Quem se inscrever para o voto antecipado e, por qualquer motivo, não conseguir comparecer no dia 11, mantém o direito de votar no dia oficial das eleições, 18 de janeiro, na assembleia de voto correspondente ao seu recenseamento.

Estas eleições irão escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, cujo mandato termina em março de 2026. Caso nenhum candidato obtenha maioria absoluta, a segunda volta está prevista para 8 de fevereiro, entre os dois mais votados.