É o primeiro serviço aéreo direto entre as duas capitais e o voo terá uma duração aproximada de oito horas, disse o Ministério dos Transportes da Rússia, citado pela agência de notícias do país TASS.

Numa primeira fase, as ligações vão ser efetuadas uma vez por mês, para gerar uma procura estável e assegurar a ocupação dos voos.

O anúncio da data surge cinco dias depois de a Agência Federal de Transportes Aéreos da Rússia ter autorizado a Nordwind, com sede em Moscovo, a efetuar voos regulares entre as duas cidades, com uma frequência máxima de duas ligações por semana.

Até agora, a única ligação aérea direta entre os dois países era a rota entre Vladivostok (leste russo) e Pyongyang.

Este anúncio acontece depois da vizita do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, à Coreia do Norte, na semana passada, que incluiu um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que reafirmou o "apoio incondicional" à Rússia na guerra contra a Ucrânia.