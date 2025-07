A nova comédia “O Sexo e a Idade” reúne um elenco de luxo: Pedro Teixeira (Rui, o galã de novelas e ex-amante da mulher de Vasco), Diogo Valsassina (Miguel, o coach de autoajuda que mais precisava de ajuda), Jorge Mourato (Vasco) e Manuel Marques (Duarte, um advogado sem trabalho mas cheio de teorias e opiniões). A encenação está a cargo de Adriano Luz.

Entre copos e conversas desastradas, o grupo revisita relações falhadas, desejos mal resolvidos e ideias absurdas sobre as mulheres — as que amaram, as que perderam e as que nunca chegaram a entender. O resultado? Uma noite de revelações, ironia e muita (mas mesmo muita) estupidez masculina.

Com texto afiado e ritmo acelerado, “O Sexo e a Idade” mergulha no universo da masculinidade com humor, sarcasmo e um toque desconcertante de verdade. Uma comédia que desmonta as aparências e mostra que, entre amigos, o mais difícil não é dizer a verdade… é ouvi-la.

A peça vai estar a partir de 24 de setembro no Auditório dos Oceanos, em Lisboa. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui. Custam entre 22 e 24 euros.