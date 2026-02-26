Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Já recuperámos 100% dos clientes, restando apenas algumas situações específicas que serão resolvidas muito em breve, mas penso que o pior já passou”, disse Miguel Stilwell d’Andrade, presidente executivo da EDP, citado pela CNN.

Miguel Stilwell d’Andrade lembrou que Portugal foi atingido por “uma série de tempestades devastadoras”, que causaram “danos físicos sem precedentes nas infraestruturas do país”, também nas redes elétricas e em ativos da empresa.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.