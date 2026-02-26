Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente e diretor-executivo do Fórum Económico Mundial, Børge Brende, anunciou a demissão do cargo na sequência de uma investigação interna relacionada com contactos que manteve com o empresário condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein, revela o "Financial Times".

Num comunicado divulgado na quinta-feira, Børge Brende afirmou que a decisão foi tomada “após cuidadosa reflexão”, considerando ser “o momento certo” para que a organização prossiga o seu trabalho “sem distrações”, depois de mais de oito anos à frente da instituição.

O Fórum abriu a investigação no início do mês, na sequência da divulgação de milhões de documentos sobre Epstein pelo Departamento de Justiça norte-americano.

Em reação à saída, os copresidentes do fórum, André Hoffmann e Larry Fink, agradeceram “as contribuições significativas” de Brende, sublinhando o seu papel num período considerado decisivo de reformas internas e na realização de reuniões anuais bem-sucedidas.

A liderança interina será assegurada por Alois Zwinggi, enquanto o conselho de administração conduz o processo de transição.

Segundo informações avançadas pelo FT, a investigação terá também perturbado o planeamento da sucessão para a presidência do conselho da organização. A atual presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, era apontada como favorita para assumir a função deixada no ano passado pelo fundador do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab.

