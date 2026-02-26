Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que afirma o corpo que o corpo foi descoberto por pessoas que se encontravam a podar plantas nas traseiras do cemitério da vila. No local foi também encontrado um chaveiro que poderá pertencer à mulher desaparecida.

“Podemos confirmar que encontrámos um cadáver em elevado estado de decomposição. Presume-se que seja de uma mulher por causa do cabelo, mas, nesta altura, já estão inspetores da Polícia Judiciária no terreno a investigar”, adiantou a mesma fonte citando .

Francisca Santos foi vista pela última vez a 20 de junho de 2024, quando saiu de casa para levar o lixo à rua, não tendo regressado. O desaparecimento foi comunicado às autoridades pelo patrão no dia seguinte. A mulher levava consigo o telemóvel, que se desligou pouco depois de ter sido avistada por uma vizinha.

A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária, que procura confirmar a identidade do corpo e apurar as circunstâncias da morte.

