A medida surge após relatos de clientes das áreas afetadas pela depressão Kristin que ficaram sem comunicações e, ainda assim, receberam faturas regulares. Segundo a Vodafone Portugal, "devido ao automatismo dos processos de faturação, que não foi possível interromper a tempo, foram emitidas faturas a alguns clientes que ficaram sem serviço em consequência do temporal".

A mesma fonte garantiu que "estes clientes serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura", assegurando que a empresa está a gerir a situação para evitar prejuízos aos consumidores.

A Lusa contactou também outras operadoras, MEO e NOS, sobre possíveis impactos do temporal nos serviços, sem que tenham sido divulgadas medidas adicionais até ao momento.

