Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A chave vencedora é composta pelos números 4 - 11 - 24 -27 - 34 - 35 e pelo Número de Sonho 5. Em jogo estão 30 mil euros por mês, ao abrigo do sorteio especial, durante 30 anos.

Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.