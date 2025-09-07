O anuncio feito pelo secretário de imprensa da Casa Branca revelou que a construção deverá rondar os 200 milhões de dólares, cerca de 171 milhões de euros, e concretiza uma ambição de 15 anos do atual presidente de construir um espaço para eventos no terreno da Casa Branca que expanda a capacidade de entretenimento do edifício, mas que também se assemelhe aos espaços dourados dos seus clubes privados.

As imagens fornecidas pela Casa Branca mostram um amplo espaço com lustres de ouro e cristal, colunas coríntias douradas, um teto artesoado com incrustações de ouro, luminárias de chão douradas e um piso de mármore xadrez. Três paredes com janelas em arco dão para os jardins ao sul da Casa Branca, incluindo um enorme mastro de bandeira, mais uma das adições de Trump ao complexo histórico.

O estilo dourado e branco imita de perto o salão principal de eventos, em estilo Luís XIV, em Mar-a-Lago, a propriedade de Trump em Palm Beach, Flórida. Trump não se esquivou de revelar a sua inspiração nos seus clubes.

O novo salão de baile terá capacidade para 650 pessoas sentadas, mais de três vezes o espaço do Salão Leste, atualmente o maior espaço para eventos na Casa Branca.

"Eu sempre afirmei que faria algo em relação ao salão de baile, porque eles deveriam ter um. Será um grande projeto de legado, e acredito que será especial", disse Trump.

"Nenhum presidente sabia como construir um salão de baile", referiu Trump no último fim de semana, ao encontrar-se com o presidente da Comissão Europeia em outro dos seus salões de baile revestidos de cristal, desta vez no seu resort de golfe Turnberry, na Escócia. "Eu poderia pegar este, colocá-lo ali, e ficaria lindo."

A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, explicou que o novo "salão de baile de estado" ocupará o espaço que atualmente abriga a Ala Leste da Casa Branca, onde as primeiras-damas tradicionalmente mantêm os seus escritórios. Os funcionários que trabalham no local agora serão "realocados temporariamente".