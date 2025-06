Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa mensagem enviada às redações, para assinalar o Dia Nacional do Cigano, a Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, um organismo dependente da Conferência Episcopal Portuguesa, defende que este dia é “ocasião significativa para homenagear a riqueza cultural do povo cigano e reforçar o apelo à justiça social e à igualdade de oportunidades”.

“Com mais de cinco séculos de presença no nosso país, os ciganos são parte integrante da história nacional. A sua caminhada, marcada por resiliência e coragem, é expressão de uma herança que enriquece a diversidade e contribui de forma valiosa para o nosso património comum”, lê-se na mensagem.

Para a Pastoral dos Ciganos, importa também aproveitar para refletir sobre os desafios que continuam a afetar os portugueses ciganos, sublinhando como têm sido “historicamente marginalizados e muitas vezes esquecidos”.

“Os ciganos enfrentam ainda hoje discriminação, preconceito e exclusão em diferentes áreas da vida social. Contudo, possuem uma identidade cultural, espiritual e humana que merece ser reconhecida, valorizada e acolhida”, sublinha este organismo da Igreja Católica.

Defende por isso a importância de “reafirmar o compromisso com uma sociedade onde todas as comunidades possam viver com dignidade, justiça e participação plena”.