Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois da pausa para o verão, o Teatro da Trindade reabre as portas no dia 4 de setembro, com “Alice no País das Maravilhas”, na Sala Carmen Dolores. Esta é uma adaptação do conto de Lewis Carroll, com encenação de Marco Medeiros e Soraia Tavares a vestir o papel de Alice, no seu regresso ao palco principal do Trindade e à frente de um elenco que inclui nomes, como FF, Ruben Madureira, Sissi Martins, Diogo Mesquita, Rita Tristão da Silva e Romeu Vala. Com música ao vivo (direção musical de Artur Guimarães), este espetáculo convida a refletir sobre a imaginação e a loucura.

Também em setembro, na Sala Estúdio, estreia o texto vencedor da 7.ª edição do Prémio Miguel Rovisco, promovido anualmente pelo Teatro da Trindade INATEL e que incentiva a escrita de obras originais em língua portuguesa, na área do Teatro. Ricardo Correia é o vencedor desta edição, com o texto “Julieta e Romeu”. Natural de Barcelos, Ricardo Correia é formado em Teatro e tem um Doutoramento em Estudos Artísticos. Fundou, em 2008, a estrutura de criação e programação Casa da Esquina, em Coimbra, e é autor de cerca de uma dezena de textos para teatro. “Julieta e Romeu”, com encenação de Flávio Gil, estará em cena de 11 de setembro a 26 de outubro. Inês Pires Tavares e Ivo Arroja dão corpo a esta história dos tempos modernos inspirada no eterno “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare. Ela é Julieta, filha de um político xenófobo, e ele é Romeu, filho de migrantes. Será o amor mais forte do que as diferenças que os separam?

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O último espetáculo a estrear ainda em 2025 no Teatro da Trindade INATEL é uma adaptação do clássico “Menina Júlia”, numa encenação de João de Brito. Helena Caldeira, João Jesus e Rita Brütt interpretam as personagens de um triângulo amoroso que habitam a propriedade de uma família abastada da Quinta da Marinha. Sedução, ciúme, ambição e perda são os ingredientes desta releitura do texto de August Strindberg, que estará em cena na Sala Estúdio, de 27 de novembro a 18 de janeiro. “Menina Júlia” é uma coprodução do Teatro da Trindade INATEL com o Lama Teatro.

Janeiro de 2026 traz mais uma adaptação de um clássico, desta vez, do autor russo Anton Tchékhov. “A Gaivota”, uma encenação de Diogo Infante, marca o regresso de Alexandra Lencastre ao Teatro da Trindade INATEL. Depois de, em 1992, ter sido Nina numa produção do Teatro da Graça, a atriz interpreta agora Irina Arkadina. António Melo, Flávio Gil, Ivo Canelas, João Reis, Luís Lucas, Margarida Bakker, Rita Rocha Silva, Rita Salema e Vicente Wallenstein completam o elenco desta abordagem contemporânea que reflete sobre o universo da arte e dos artistas. “A Gaivota” estará na Sala Carmen Dolores, de 29 de janeiro a 5 de abril.

“Brokeback Mountain” é um título incontornável do cinema, que terá a sua versão dramatúrgica na Sala Estúdio, entre 19 de fevereiro e 5 de abril. Daniel Gorjão encena esta versão do texto de Ashley Robinson, a partir do conto de Annie Proulx, na qual o amor surpreende quem menos o espera. Carla Galvão, Duarte Melo, Joana Ribeiro, João Candeias e Rui Pedro Silva compõem o elenco desta coprodução entre o Teatro da Trindade INATEL e o Teatro do Vão.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Também na Sala Estúdio, de 23 de abril a 14 de junho, Rita Lello assina a encenação de “Verdadeiro Oeste”, de Sam Shepard. O sul da Califórnia é o cenário de uma história marcada pela rivalidade entre dois irmãos, interpretados por André Nunes e Martim Pedroso, a quem se juntam Heitor Lourenço e Valerie Braddell. “Verdadeiro Oeste” é uma coprodução entre o Teatro da Trindade INATEL e a Nova Companhia.

O último espetáculo da temporada 2025/2026 a estrear na Sala Carmen Dolores remete-nos para outro ícone do cinema. “Clube dos Poetas Mortos”, de Tom Schulman, com encenação de Hélder Gamboa, estará em cena entre 30 de abril a 2 de agosto. Diogo Infante será o professor de Literatura que todos gostaríamos de ter, à frente de um elenco de jovens atores, os alunos que irão aprender a “aproveitar o dia”. Depois do sucesso do espetáculo em Nova Iorque e em Paris, “Clube dos Poetas Mortos” chega a Lisboa. Esta é uma coprodução entre o Teatro da Trindade INATEL e a Tenda Produções.