No passado dia 22 de junho, a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Alcochete, apreendeu 427,5 quilos de amêijoa-japonesa (espécie Ruditapes philippinarum) durante uma operação de fiscalização rodoviária no concelho.