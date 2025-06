Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Em julho de 2022 comunicámos o afastamento preventivo do padre Duarte Empis de Andrade e Sousa, após troca de mensagens de teor inapropriado, conduta que o próprio participou às autoridades eclesiásticas, pelas quais mostrou arrependimento e que procurou reparar", lê-se no comunicado divulgado pelo Patriarcado de Lisboa.

"Naquela ocasião, cumprimos os protocolos adequados: o caso foi encaminhado para a Comissão Diocesana de Proteção de Menores que, por sua vez, remeteu para as autoridades civis e para o Dicastério da Doutrina da Fé", é explicado.

Agora, o Patriarcado frisa que "ambas as investigações, civil e canónica, conduzidas de forma independente, concluíram pela inexistência de crime ou delito por parte do sacerdote e decidiram o consequente arquivamento do caso, em 19 de setembro de 2022 (civil) e 14 de novembro de 2022 (canónico)".

Contudo, "embora não tendo sido delito, as mensagens foram, porém, inapropriadas", pelo que o Patriarcado de Lisboa "lamenta o desconforto causado aos alunos e suas famílias".

A Igreja de Lisboa nota ainda que, "durante o tempo entretanto decorrido, o padre Duarte Empis de Andrade e Sousa acolheu com total abertura o apoio psicológico, espiritual e pastoral que lhe foi oferecido".

"Por tudo isto, o sacerdote receberá novamente nomeação pastoral. O Patriarcado de Lisboa reitera o compromisso de oferecer contextos seguros de promoção humana", pode ainda ler-se.

De recordar que, em 2022, o caso veio a público após alguns pais terem descoberto imagens obscenas (incluindo vídeos) nos telemóveis dos filhos, num grupo de WhatsApp que o sacerdote mantinha com alunos do colégio.