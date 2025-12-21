Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A neve caiu intensamente durante a noite de sábado em várias localidades do interior norte e centro, incluindo Montalegre, Vila Pouca de Aguiar, Bragança, Moimenta da Beira, Guarda, Trancoso e Chaves. O IPMA alerta para vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

Os distritos de Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão especificamente sob aviso laranja para queda de neve até às 09h00. Por outro lado, sete distritos costeiros, Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo, estão em alerta laranja devido à agitação marítima, com previsão de ondas de noroeste entre cinco e seis metros, podendo atingir dez metros de altura máxima, até às 12h00.

O aviso laranja é emitido quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo indica risco para determinadas atividades dependentes do tempo.

O inverno começa oficialmente este domingo em Portugal, com previsão de chuva, queda de neve e temperaturas máximas entre quatro e 14 graus Celsius, mantendo-se o alerta para condições severas em várias regiões do país.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.