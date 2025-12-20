Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos últimos dias, uma tempestade provocou inundações em tendas e danificou colchões, roupas e cobertores, afetando entre 750 mil a um milhão de deslocados, muitos dos quais já mudaram de abrigo várias vezes. A falta de saneamento básico e as condições de higiene precárias aumentam o risco de surtos de doenças transmitidas pela água, sobretudo entre crianças que sofreram de fome nos últimos meses.

Apesar do cessar-fogo em vigor desde outubro, a situação continua dramática. A UNICEF conseguiu fornecer 250 mil kits de roupa quente, lonas, sete mil tendas e cerca de meio milhão de cobertores, mas estes recursos ainda são insuficientes face à escala das necessidades, sobretudo para as famílias que vivem em tendas.

Além das necessidades imediatas de abrigo e alimentação, a educação continua a ser uma preocupação central. Muitas mães perguntam quando as escolas vão reabrir, considerando fundamental que as crianças possam regressar às aulas e construir um futuro, apesar das restrições que impedem a entrada de material escolar na região.

A tempestade polar recente provocou pelo menos 11 mortes, incluindo a de um bebé de oito meses, e danificou tendas e casas. Organizações como a UNRWA e a Amnistia Internacional apelam à comunidade internacional para reforçar a ajuda humanitária, denunciando o agravamento das condições de vida devido às restrições de entrada de materiais essenciais em Gaza.

