Em comunicado, a PJ avançou que os fogos consumiram áreas de mato, castanheiros, carvalhos e macieiras, tendo ainda colocado em risco prédios urbanos de elevado valor. As chamas só não atingiram estas habitações graças à rápida deteção e à intervenção de populares, sapadores florestais e bombeiros.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ, em colaboração com a GNR local.

O suspeito será presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.