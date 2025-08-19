A Polícia Judiciária deteve em Moimenta da Beira um homem de 29 anos suspeito de ter provocado dois incêndios florestais nos dias 16 e 18 de agosto.
Em comunicado, a PJ avançou que os fogos consumiram áreas de mato, castanheiros, carvalhos e macieiras, tendo ainda colocado em risco prédios urbanos de elevado valor. As chamas só não atingiram estas habitações graças à rápida deteção e à intervenção de populares, sapadores florestais e bombeiros.
A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ, em colaboração com a GNR local.
O suspeito será presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.
