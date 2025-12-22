Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação é revelada esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias, onde é referido que a aeronave tinha origem em Bissau e transportava a mulher e o responsável pelo protocolo de Umaro Sissoco Embaló, presidente da Guiné-Bissau deposto a 26 de novembro na sequência de um golpe de Estado que a oposição guineense considera ter sido encenado. Entre os passageiros encontrava-se Tito Gomes Fernandes, considerado braço-direito do antigo chefe de Estado, que acabou detido pelas autoridades portuguesas.

Na sequência da operação, Tito Gomes Fernandes foi detido por suspeitas de contrabando e branqueamento de capitais, enquanto Dinísia Embaló, mulher de Sissoco Embaló, foi constituída arguida no mesmo processo. A apreensão do numerário levantou suspeitas quanto à origem e destino do dinheiro transportado no voo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros é a entidade competente para atribuir o estatuto de “voo de Estado” a aeronaves provenientes do estrangeiro. No entanto, o gabinete do ministro Paulo Rangel recusou prestar esclarecimentos sobre este caso específico, apesar de a investigação judicial em curso estar a gerar forte impacto político e diplomático.

