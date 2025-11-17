Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



O suspeito, mestre de artes marciais há 50 anos, dava atualmente aulas a atletas graduados, crianças e adultos. A vítima, atleta de alta competição, treinava com ele desde os 12 anos e mantinha treinos diários com o suspeito.

Segundo a investigação, o homem aproveitou-se do forte ascendente que detinha sobre a atleta para a constranger a sofrer abusos sexuais ao longo de mais de dois anos. A menor acabou por pedir ajuda à mãe, que recorreu a uma advogada e denunciou os factos à PJ.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

A secção da Diretoria de Lisboa especializada em crimes sexuais iniciou diligências urgentes, com especial atenção ao local do crime, e confirmou a existência de outras vítimas.

O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório, para aplicação de medida de coação adequada.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.