Esta terça-feira, Édouard Philippe — primeiro-ministro de Macron entre 2017 e 2020 e atual líder de um partido aliado do centro-direita — apelou à saída do presidente, propondo que este anuncie eleições presidenciais antecipadas logo após a aprovação do orçamento para o próximo ano, escreve o The Guardian.

Macron, reeleito em abril de 2022 para um segundo mandato de cinco anos, tem enfrentado enormes dificuldades desde as eleições legislativas de 2024, que deixaram o Parlamento dividido e sem maioria estável.

“Não podemos prolongar o que temos vivido há seis meses”, afirmou Philippe. “Mais de um ano e meio disto seria insuportável e prejudicial para França.” Considerado pelos analistas como o político mais bem posicionado para liderar o centro nas próximas presidenciais, Philippe distanciou-se assim claramente do presidente que outrora serviu.

Gabriel Attal, outro antigo primeiro-ministro de Macron e figura de proa do seu movimento político, juntou-se ao coro de críticas. O ex-chefe do Governo, que em 2024 se tornou o mais jovem primeiro-ministro da história francesa, declarou já não compreender as decisões do presidente, acusando-o de uma “obsessão pelo controlo” que estaria a paralisar o país. “Depois de cinco primeiros-ministros em menos de dois anos, talvez esteja na hora de tentar outra coisa”, afirmou Attal.

A contestação intensificou-se após a demissão do até agora primeiro-ministro Sébastien Lecornu, que abandonou o cargo apenas 27 dias depois de ter sido nomeado — o mandato mais curto da história política recente francesa.

Entre as opções em cima da mesa, o presidente poderá reconduzir Lecornu, nomear um tecnocrata independente como novo primeiro-ministro — que seria já o oitavo do seu mandato — ou dissolver novamente o Parlamento e convocar eleições. Macron tem resistido a esta última hipótese, argumentando que dificilmente resultaria num cenário mais estável, mas admitiu esta semana poder reconsiderar se as negociações falharem.

