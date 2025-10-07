Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Em resposta a um pedido das autoridades brasileiras, Portugal enviou, hoje, 7 de outubro de 2025, para a República Federativa do Brasil ampolas de Fomepizole injetável, medicamento essencial para o tratamento dos doentes que foram vítimas de intoxicação exógena por metanol em diferentes regiões daquele país", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

Segundo a nota, "a doação do Governo português insere-se no quadro das excelentes relações de cooperação e amizade entre os dois países e mobilizou diferentes entidades nacionais nos últimos dias, em particular o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Saúde, a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, o INFARMED, I.P. e o Instituto Camões, I.P.".

"Portugal espera que a doação contribua para ultrapassar a situação de emergência de saúde pública que aquele Estado-membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) enfrenta e, sobretudo, para diminuir o número de vítimas mortais", é ainda frisado.

De recordar que casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas lançaram o caos em São Paulo e em outras partes do Brasil.

No final de setembro, a contaminação veio a público, quando médicos em São Paulo revelaram que vários pacientes surgiram nas urgências com sintomas de intoxicação por metanol.

As vítimas haviam consumido bebidas alcoólicas em bares e festas, o que levantou suspeitas de garrafas adulteradas.

