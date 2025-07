Uma pessoa passa junto à ciclovia da Avenida Fontes Pereira de Melo depois do período de obras, em Lisboa, 20 de janeiro de 2017. O projeto do Eixo Central, em obras desde o final de abril de 2016, previa o alargamento dos passeios, a criação de zonas verdes, a repavimentação das faixas de rodagem, o reordenamento do estacionamento e a criação de uma ciclovia bidirecional (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2017) MÁRIO CRUZ/LUSA

