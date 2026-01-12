Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações aos jornalistas, na Covilhã, o candidato apoiado pelo Iniciativa Liberal afirmou que “é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular” nas redes sociais, assegurando que não ficará “amedrontado” e que irá até ao fim “para apurar quem pôs isto a circular e porque é que mente desta forma descarada”.

A antiga assessora, Inês Bichão, publicou um texto na rede social Instagram, ao qual o 24notícias teve acesso, onde acusa João Cotrim de Figueiredo de assédio sexual.

O 24notícias tentou contactar Inês Bichão, mas até ao momento de publicação deste artigo, não obteve resposta.

Declarações de Inês Bichão no Instagram créditos: Inês Bichão

João Cotrim de Figueiredo criticou ainda o que classificou como degradação do debate político: “Há política, há política suja e depois há isto que é absolutamente inadmissível, que não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira”.

O candidato considerou que a situação surge num momento em que a sua candidatura ganha projeção pública. “Isto só acontece porque de facto há gente com medo, com surpresa de eu estar a crescer” nas sondagens para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, afirmou.

Questionado sobre novos esclarecimentos, Cotrim de Figueiredo limitou-se a dizer que não irá acrescentar “absolutamente mais nada” e que o caso “será decidido em tribunal”.

