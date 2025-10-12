Distrito: Aveiro

Concelhos

  • Águeda - PPD/PSD.MPT - Jorge Henrique Fernandes de Almeida

  • Albergaria-a-Velha - CDS-PP - José Carlos Estrela Coelho

  • Anadia - PPD/PSD.CDS-PP - Jorge Eduardo Ferreira Sampaio

  • Arouca - PS - Margarida Maria de Sousa Correia Belém

  • Aveiro - PPD/PSD.CDS-PP.PPM - Luís Manuel Souto de Miranda

  • Castelo de Paiva - PS - Ricardo Jorge Mendes Cardoso

  • Espinho - PPD/PSD - Jorge Manuel Mengo Ratola

  • Estarreja - PPD/PSD.CDS-PP - Isabel Maria da Conceição Simões Pinto

  • Santa Maria da Feira

  • Ílhavo

  • Mealhada - MMMI - António Jorge Fernandes Franco

  • Murtosa - PPD/PSD - Januário Vieira da Cunha

  • Oliveira de Azeméis - PS - Joaquim Jorge Ferreira

  • Oliveira do Bairro - CDS-PP - Duarte dos Santos Almeida Novo

  • Ovar

  • São João da Madeira - PPD/PSD.CDS-PP - João Gomes Oliveira

  • Sever do Vouga - PPD/PSD - Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo

  • Vagos - PPD/PSD - Rui Miguel Rocha da Cruz

  • Vale de Cambra - CDS-PP - André Agostinho Martins da Silva

Distrito: Beja

Concelhos 

  • Aljustrel - PCP - PEV - Fernando Manuel Batista de Brito Ruas

  • Almodôvar - PPD/PSD - José Tadeu Sebastião Figueira de Freitas

  • Alvito - PS - José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio

  • Barrancos - PCP/PEV - Emílio Carvalho Domingos

  • Beja - PPD/PSD.CDS-PP.IL - Nuno Fernando Montes Palma Ferro

  • Castro Verde - PS - António José Rosa de Brito

  • Cuba - PCP/PEV - João Duarte d' Oliveira Brito Palma

  • Ferreira do Alentejo - PS - Luís António Pita Ameixa

  • Mértola - PS - Mário José Santos Tomé

  • Moura - PS - Álvaro José Pato Azedo

  • Odemira - PS -Helder António Guerreiro

  • Ourique - PS - Marcelo David Coelho Guerreiro

  • Serpa - PS - Francisco José Palma Picareta

  • Vidigueira - PS - Ricardo Manuel Bogango Bonito

Distrito: Braga

Concelhos

  • Amares - PPD/PSD - Emanuel Augusto da Silva Magalhães

  • Barcelos - PPD/PSD.CDS-PP - Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lopes

  • Braga

  • Cabeceiras de Basto - PPD/PSD.CDS-PP - Manuel António Mendes Teixeira

  • Celorico de Basto - PPD/PSD - José António Peixoto Lima

  • Esposende - M - Carlos Manuel Pires Martins da Silva

  • Fafe - PS - Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes

  • Guimarães - PPD.PSD. CDS-PP - Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo

  • Póvoa de Lanhoso - PS - Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo

  • Terras de Bouro - PPD/PSD - Manuel João Sampaio Tibo

  • Vieira do Minho - PS - Filipe Alexandre Soares Oliveira

  • Vila Nova de Famalicão - PPD/PSD.CDS-PP - Mário Sousa Passos

  • Vila Verde - PPD/PSD - Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes

  • Vizela - MVS-IND - Victor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu

Distrito: Bragança

Concelhos

  • Alfândega da Fé - PS - Eduado Manuel Dobrões Tavares

  • Bragança

  • Carrazeda de Ansiães - PPD/PSD - João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves

  • Freixo de Espada à Cinta - PS - Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira

  • Macedo de Cavaleiros - PPD/PSD.CDS-PP - Sérgio David Ramos Borges

  • Miranda do Douro - PPD/PSD - Helena Maria da Silva Ventura Barril

  • Mirandela - PS - Vitor Manuel Correia

  • Mogadouro - PPD/PSD - António Joaquim Pimentel

  • Torre de Moncorvo - PPD/PSD - José Carlos de Sá Menezes

  • Vila Flor - PPD/PSD/CDS-PP - Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo

  • Vimioso - PPD/PSD - António dos Santos João Vaz

  • Vinhais - PS - Luís dos Santos Fernandes

 Distrito: Castelo Branco

Concelhos

  • Belmonte - NC - António Luís Beites Soares

  • Castelo Branco - PS - Leopoldo Martins Rodrigues

  • Covilhã - PS - Hélio Jorge Simões Fazendeiro

  • Fundão - PPD/PSD - Luis Miguel Roque Tarouca Duarte Gavinhos

  • Idanha-a-Nova - PS - Elza Maria Martins Gonçalves

  • Oleiros - PPD/PSD - Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques

  • Penamacor - PS - José Miguel Ribeiro de Oliveira

  • Proença-a-Nova - PS - João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo

  • Sertã - PS - Carlos Alberto de Miranda

  • Vila de Rei - PPD/PSD - Paulo César Laranjeira Luís

  • Vila Velha de Ródão - PS - António Tavares Pinto Carmona Mendes

Distrito: Coimbra

Concelhos

  • Arganil - PPD/PSD - Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa

  • Cantanhede - PPD/PSD - Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira

  • Coimbra

  • Condeixa-a-Nova - CNC - Liliana Marques Pimentel

  • Figueira da Foz - PPD/PSD.CDS-PP - Pedro de Miguel de Santana Lopes

  • Góis - PPD/PSD - António Rui de Sousa Godinho Sampaio

  • Lousã - PPD/PSD.CDS-PP - Victor Eugénio das Neves Carvalho

  • Mira - PPD/PSD - Artur Jorge Ribeiro Fresco

  • Miranda do Corvo - PPD/PSD.CDS-PP - José Miguel Ramos Ferreira

  • Montemor-o-Velho - PS - José Jacírio Teixeira Veríssimo

  • Oliveira do Hospital - PS - José Francisco Tavares Rolo

  • Pampilhosa da Serra - PPD/PSD - Jorge Alves Custódio

  • Penacova - PPD/PSD - Álvaro Gil Ferreira Martins Coimbra

  • Penela - PS - Eduardo Jorge Mendes Nogueira dos Santos

  • Soure - NC - Rui Miguel Freire Mendes Fernandes

  • Tábua - PS - Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz

  • Vila Nova de Poiares - PRS - Nuno Alexandre Figueiredo Neves

Distrito: Évora

Concelhos

  • Alandroal - PS - João Maria Aranha Grilo

  • Arraiolos - PCP-PEV - Jorge Joaquim Piteira Macau

  • Borba - PS -Pedro Duarte Abelho Grego Esteves

  • Estremoz - PS - José Daniel Pena Sádio

  • Évora - PS - José Carlos das Dores Zorrinho

  • Montemor-o-Novo - PCP-PEV - Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá

  • Mora - PCP-PEV - Luis Simão Duarte de Matos

  • Mourão - PPD/PSD.CDS-PP - João Filipe Cardoso Fernandes Fortes

  • Portel - PS - Maria Luísa Leonço Farinha

  • Redondo - PPD/PSD.CDS-PP - David Manuel Fialho Galego

  • Reguengos de Monsaraz - PPD/PSD - Marta Sofia da Silva Chilrito Prates

  • Vendas Novas - PPD/PSD - Ricardo Manuel Coelho Videira

  • Viana do Alentejo - PS - Luís Miguel Horta Metrogos

  • Vila Viçosa - PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM - Inácio José Ludovico Esperança

Distrito: Faro

Concelhos

  • Albufeira - CH - Rui Celestino dos Santos Cristina

  • Alcoutim - PS - Paulo Jorge Cavaco Paulino

  • Aljezur - R-MI - Manuel José de Jesus Marreiros

  • Castro Marim - PPD/PSD - Filomena Pascoal Sintra

  • Faro - PS - António Miguel Ventura Pina

  • Lagoa - PS - Luís António Alves da Encarnação

  • Lagos - Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira

  • Loulé - PS - Telmo Manuel Machado Pinto

  • Monchique - PS - Paulo Jorge Duarte Alves

  • Olhão - PS - Ricardo Manuel Veia Calé

  • Portimão

  • São Brás de Alportel - PS - Marlene de Sousa Guerreiro

  • Silves - PCP-PEV - Luísa Conduto

  • Tavira - PS - Ana Paula Fernandes Martins

  • Vila do Bispo - PPD/PSD - Paula Alexandra Xavier Alves de Freitas

  • Vila Real de Santo António - PS - Álvaro Palma de Araújo

Distrito: Guarda

Concelhos

  • Aguiar da Beira - UPNT - Virgílio Cunha

  • Almeida - PPD/PSD - António José Monteiro Machado

  • Celorico da Beira - PPD/PSD - Carlos Manuel da Fonseca Ascensão

  • Figueira de Castelo Rodrigo - PPD/PSD - Carlos Manuel Martins Condesso

  • Fornos de Algodres - PS - Alexandre Filipe Fernandes Lote

  • Gouveia - PPD/PSD - Jorge Abrantes Cardoso Ferreira

  • Guarda - NC.PPM - Sérgio Fernando da Silva Costa

  • Manteigas - MTG 2030 - Flávio Miguel Tacanho Massano

  • Mêda - PPD/PSD.CDS-PP - António César Valente Figueiredo

  • Pinhel - PPD/PSD - Daniela Patrícia Monteiro Capelo

  • Sabugal - PPD/PSD - Vitor Manuel Dias Proença

  • Seia - PS - António Luciano Silva Ribeiro

  • Trancoso - PS - Daniel José Salvador Joana

  • Vila Nova de Foz Côa - PPD/PSD - Pedro Miguel Carvalho Duarte

Distrito: Leiria

Concelhos

  • Alcobaça - PPD/PSD - Herminio José da Cruz Augusto Rodrigues

  • Alvaiázere - PPD/PSD - João Paulo Carvalho Guerreiro

  • Ansião - PPD/PSD - Jorge Humberto Fernandes Cancelinha

  • Batalha - PPD/PSD - André Emanuel Bento Sousa

  • Bombarral - PS - Ricardo Manuel da Silva Fernandes

  • Caldas da Rainha - VM - Vitor Manuel Calisto Marques

  • Castanheira de Pêra - PS - António Manuel Henrique Antunes

  • Figueiró dos Vinhos - MFI - Carlos Alberto David dos Santos Lopes

  • Leiria - PS - Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes

  • Marinha Grande - PS - Paulo Jorge Campos Vicente

  • Nazaré - PPD/PSD - Serafim António Louraço da Silva

  • Óbidos - PPD/PSD - Filipe Miguel Alves Correia Daniel

  • Pedrógão Grande - PPD/PSD - João Manuel Gomes Marques

  • Peniche - PPD/PSD - Filipe Maia de Matos Ferreira Sales

  • Pombal - PPD/PSD - Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos

  • Porto de Mós - PPD/PSD - José Jorge Couto Vala

Distrito: Lisboa

Concelhos

  • Alenquer - PS - João Miguel Maçarico Nicolau

  • Amadora - PS - Vítor Manuel Torres Ferreira

  • Arruda dos Vinhos - PS - Carlos Manuel Jorge Alves

  • Azambuja - PS - Silvino Jose Silva Lúcio

  • Cadaval - PPD/PSD - Ricardo Alexandre da Silva Pinteus

  • Cascais - PPD/PSD.CDS-PP - Nuno Francisco Piteira Lopes

  • Lisboa

  • Loures

  • Lourinhã - PPD/PSD.CDS-PP - Orlando Matias da Fonseca Carvalho

  • Mafra

  • Odivelas - PS - Hugo Manuel dos Santos Martins

  • Oeiras - INOV25 - Isaltino Afonso Morais

  • Sintra

  • Sobral de Monte Agraço - PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT - Raquel Filipa Soares Lourenço

  • Torres Vedras

  • Vila Franca de Xira

Distrito: Portalegre

Concelhos

  • Alter do Chão - PPD/PSD.CDS-PP - Francisco José Cordeiro Miranda

  • Arronches - PPD/PSD.CDS-PP - João Carlos Ventura Crespo

  • Avis - PCP/PEV - Manuel Maria Libério Coelho

  • Campo Maior - PS - Luís Fernando Martins Rosinha

  • Castelo de Vide - PPD/PSD - Nuno Filipe Baptista Calixto

  • Crato - PS - Joaquim Bernardo dos Santos Diogo

  • Elvas - MCPE - José António Rondão Almeida

  • Fronteira - PPD/PSD - António Velez Gomes

  • Gavião - PS - António Manuel Gomes Severino

  • Marvão - PPD/PSD.CDS-PP - Luis António Abelho Sobreira Vitorino

  • Monforte - PS - Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho

  • Nisa - PS - José Dinis Samarra Serra

  • Ponte de Sor - PS - Rogério Eduardo Correia Silva Alves

  • Portalegre - PPD/PSD.CDS-PP - Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho

  • Sousel - PS - Manuel Joaquim Silva Valério

Distrito: Porto

Concelhos

  • Amarante - PPD/PSD.CDS-PP - PPD/PSD.CDS-PP

  • Baião - PPD/PSD.CDS-PP - Ana Raquel Coelho Azevedo

  • Felgueiras - L.PS - Nuno Alexandre Martins da Fonseca

  • Gondomar - PS - Luís Filipe Castro de Araújo

  • Lousada - PS - Nelson Ângelo Coelho Oliveira

  • Maia

  • Marco de Canaveses - PS - Cristina Lasalete Cardoso Vieira

  • Matosinhos - PS - Luisa Maria Neves Salgueiro

  • Paços de Ferreira - PS - Paulo Jorge Rodrigues Ferreira

  • Paredes - PS - José Alexandre da Silva Almeida

  • Penafiel - PPD/PSD.CDS-PP - Pedro Miguel Santana Cepeda

  • Porto

  • Póvoa de Varzim - PPD/PSD - Andrea Luísa Neiva Maia da Silva

  • Santo Tirso - PS - Alberto Manuel Martins da Costa

  • Trofa - PPD/PSD.CDS-PP - Sérgio Daniel da Costa Araújo

  • Valongo - PS - Paulo Esteves Ferreira

  • Vila do Conde - PS - Vitor Manuel Moreira Costa

  • Vila Nova de Gaia

Distrito: Santarém

Concelhos

  • Abrantes - PS - Manuel Jorge Séneca da Luz

  • Alcanena - PPD/PSD.CDS-PP - Rui Fernando Anastácio Henriques

  • Almeirim - PS - Joaquim Manuel de Deus Catalão

  • Alpiarça - PS - Sónia Iasabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes

  • Benavente - PPD/PSD.CDS-PP - Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino

  • Cartaxo - PPD/PSD - João Miguel Ferreira Heitor

  • Chamusca - PS - Nuno Jorge Lino Mira

  • Constância - PS - Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira

  • Coruche - PS -Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo

  • Entroncamento - CH .- Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo

  • Ferreira do Zêzere - PS - Bruno José da Graça Gomes

  • Golegã - 2025 Por Todos - António Carlos da Costa Camilo

  • Mação - PS - José Fernando Mendes Martins

  • Ourém - PPD/PSD.CDS-PP - Luis Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque

  • Rio Maior - PPD/PSD.CDS-PP - Luís Filipe Santana Dias

  • Salvaterra de Magos - Juntos Fazemos + - Helena Maria Pereira das Neves

  • Santarém

  • Sardoal - PPD/PSD - Pedro Manuel dos Santos Rosa

  • Tomar - PPD/PSD.CDS-PP - Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão

  • Torres Novas - PS - José Manuel Paulo Trincão Marques

  • Vila Nova da Barquinha - PS - Manuel José Coimbra Mourato

Distrito: Setúbal

Concelhos

  • Alcácer do Sal - PS - Clarisse Maria Gaudinho Veredas Campos

  • Alcochete - PS - Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto

  • Almada - PS - Inês Saint-Maurice Esteves Medeiros Victorino de Almeida

  • Barreiro - PS - Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa

  • Grândola - PS - Luís Manuel Rodrigues Vital Alexandre

  • Moita

  • Montijo

  • Palmela - PCP-PEV - Ana Teresa Vicente Custódio de Sá

  • Santiago do Cacém - STC - Bruno José Peixoto Gonçalves Pereira

  • Seixal - PCP-PEV - Paulo Alexandre da Conceição Silva

  • Sesimbra - PCP-PEV - Francisco Manuel Firmino de Jesus

  • Setúbal

  • Sines - PCP-PEV - Álvaro dos Santos Bejinha

Distrito: Viana do Castelo

Concelhos

  • Arcos de Valdevez - PPD/PSD - Olegário Gomes Gonçalves

  • Caminha - PPD/PSD.CDS-PP.PPM - Liliana Sofia Bouça da Silva

  • Melgaço - PPD/PSD.CDS-PP - José Albano Esteves Domingues

  • Monção - PPD/PSD - António José Fernandes Barbosa

  • Paredes de Coura - PS - Tiago Manuel Pereira da Cunha

  • Ponte da Barca - PPD/PSD - Augusto Manuel dos Reis Marinho

  • Ponte de Lima - CDS-PP - Vasco Nuno Magalhães

  • Valença - PS - José Manuel Vaz Carpinteira

  • Viana do Castelo - PS - Joaquim Luís Nobre Pereira

  • Vila Nova de Cerveira - PS - Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva

Distrito: Vila Real

Concelhos

  • Alijó -PPD/PSD.CDS-PP - José Rodrigues Paredes

  • Boticas - PPD/PSD - António Guilherme Forte Leres Pires

  • Chaves - PS - Nuno Vaz Ribeiro

  • Mesão Frio - PS - Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva

  • Mondim de Basto - PPD/PSD - Bruno Miguel de Moura Ferreira

  • Montalegre - PS - Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves

  • Murça - PPD/PSD - Mário Artur Correia Lopes

  • Peso da Régua - PPD/PSD - José Manuel Gonçalves

  • Ribeira de Pena - PS - João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho

  • Sabrosa - PS - Maria Helena Marques Pinto da Lapa

  • Santa Marta de Penaguião - PS - Sílvia Fonseca Silva

  • Valpaços - PPD/PSD - Jorge Manuel da Mata Pires

  • Vila Pouca de Aguiar - PPD/PSD - Ana Rita Ferreira Dias Bastos

  • Vila Real - PS - Alexandre Manuel Mouta Favaios

Distrito: Viseu

Concelhos

  • Armamar - PPD/PSD - Márcio Paulo Carrulo Morais

  • Carregal do Sal - PS - Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz

  • Castro Daire - PPD/PSD.CDS-PP - Paulo Martins de Almeida

  • Cinfães - PS - Carlos Alberto Lopes Cardoso

  • Lamego - PPD/PSD.CDS-PP - Francisco Manuel Lopes

  • Mangualde - PS - Marco Filipe Pessoa de Almeida

  • Moimenta da Beira - PS - Paulo Alexandre de Matos Figueiredo

  • Mortágua - PS -  Ricardo Sergio Pardal Marques

  • Nelas - PPD/PSD - Joaquim Augusto Alves do Amaral

  • Oliveira de Frades - PPD/PSD.CDS-PP - João Carlos Ferreira Valério

  • Penalva do Castelo - PS - José Dias Lopes Laires

  • Penedono - PS - Sónia Isabel Anjos Numão Lopes

  • Resende - PPD/PSD.CDS-PP - Fernando Silvério Cardoso de Sousa

  • Santa Comba Dão - PPD/PSD.IL - Inês Maria Varela Matos

  • São João da Pesqueira - PPD/PSD - Manuel António Natário Cordeiro

  • São Pedro do Sul - PS - Pedro Miguel Mouro Lourenço

  • Sátão - PPD/PSD - Alexandre Manuel Mendonça Vaz

  • Sernancelhe - PPD/PSD - Carlos Manuel Ramos dos Santos

  • Tabuaço - PS - José João Monteiro Patrício

  • Tarouca - PPD/PSD - José Damião Lopes Guedes de Melo

  • Tondela - PPD/PSD - Fatima Carla Dias Antunes Borges

  • Vila Nova de Paiva - PS - Paulo Manuel Teixeira Marques

  • Viseu - PS - João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo

  • Vouzela - PPD/PSD - Carlos Alberto Santos Oliveira

Madeira

Concelhos

  • Calheta - PPD/PSD - Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça

  • Câmara de Lobos - PPD/PSD - Celso Renato Freitas Bettencourt

  • Funchal

  • Machico - PS - Hugo Alexandre Teixeira Marques

  • Ponta do Sol - PPD/PSD.CDS-PP -Rui David Pita Marques Luis

  • Porto Moniz - PS - Olavo Bolana Gouveia Pereira

  • Ribeira Brava - PPD/PSD.CDS-PP - Jorge Manuel Faria dos Santos

  • Santa Cruz - JPP - Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão

  • Santana - CDS-PP - Márcio Dinarte da Silva Fernandes

  • São Vicente - CH - José Carlos Gonçalves

Porto Santo

Concelhos

  • Porto Santo - PPD/PSD.CDS-PP - Nuno Filipe Melim Batista

Santa Maria (Açores)

Concelhos

  • Vila do Porto - PS - Bárbara Pereira Torres de Medeiros

São Miguel (Açores)

Concelhos

  • Lagoa - PS - Frederico Furtado de Sousa

  • Nordeste - PPD/PSD - António Miguel Borges Soares

  • Ponta Delgada

  • Povoação - PS - Pedro Nuno de Sousa Melo

  • Ribeira Grande - PPD/PSD - Jaime Luís Melo Vieira

  • Vila Franca do Campo - PS - Graça de Fátima Bolarinho Ventura Melo

Terceira (Açores)

Concelhos

  • Angra do Heroísmo - PS - Fátima da Conceição Lobão da Silveira Amorim

  • Praia da Vitória - PPD/PSD.CDS-PP - Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira

Graciosa (Açores)

Concelhos

  • Santa Cruz da Graciosa - PPD/PSD - António Manuel Ramos dos Reis

São Jorge (Açores)

Concelhos

  • Calheta - PPD/PSD - António João Viegas Sousa

  • Velas - CDS-PP - Catarina Oliveira Cabeceiras

Pico (Açores)

Concelhos

  • Lajes do Pico - PS - Ana Catarina Terra Brum

  • Madalena - PPD/PSD - Catarina Isabel Gaspar Manito

  • São Roque do Pico - PPD/PSD - Luís Filipe Ramos Macedo da Silva

Faial (Açores)

Concelhos

  • Horta - PPD/PSD.CDS-PP.PPM - Carlos Manuel da Silveira Ferreira

Flores (Açores)

Concelhos

  • Lajes das Flores - PS - Beto Alexandre Azevedo Vasconcelos

  • Santa Cruz das Flores - MCC - Maria Elisabete Avelar Nóia

Corvo (Açores)

Concelhos

  • Corvo - PS - Marco Paulo Alves da Silva