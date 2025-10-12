Distrito: Aveiro
Concelhos
Águeda - PPD/PSD.MPT - Jorge Henrique Fernandes de Almeida
Albergaria-a-Velha - CDS-PP - José Carlos Estrela Coelho
Anadia - PPD/PSD.CDS-PP - Jorge Eduardo Ferreira Sampaio
Arouca - PS - Margarida Maria de Sousa Correia Belém
Aveiro - PPD/PSD.CDS-PP.PPM - Luís Manuel Souto de Miranda
Castelo de Paiva - PS - Ricardo Jorge Mendes Cardoso
Espinho - PPD/PSD - Jorge Manuel Mengo Ratola
Estarreja - PPD/PSD.CDS-PP - Isabel Maria da Conceição Simões Pinto
Santa Maria da Feira
Ílhavo
Mealhada - MMMI - António Jorge Fernandes Franco
Murtosa - PPD/PSD - Januário Vieira da Cunha
Oliveira de Azeméis - PS - Joaquim Jorge Ferreira
Oliveira do Bairro - CDS-PP - Duarte dos Santos Almeida Novo
Ovar
São João da Madeira - PPD/PSD.CDS-PP - João Gomes Oliveira
Sever do Vouga - PPD/PSD - Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo
Vagos - PPD/PSD - Rui Miguel Rocha da Cruz
Vale de Cambra - CDS-PP - André Agostinho Martins da Silva
Distrito: Beja
Concelhos
Aljustrel - PCP - PEV - Fernando Manuel Batista de Brito Ruas
Almodôvar - PPD/PSD - José Tadeu Sebastião Figueira de Freitas
Alvito - PS - José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio
Barrancos - PCP/PEV - Emílio Carvalho Domingos
Beja - PPD/PSD.CDS-PP.IL - Nuno Fernando Montes Palma Ferro
Castro Verde - PS - António José Rosa de Brito
Cuba - PCP/PEV - João Duarte d' Oliveira Brito Palma
Ferreira do Alentejo - PS - Luís António Pita Ameixa
Mértola - PS - Mário José Santos Tomé
Moura - PS - Álvaro José Pato Azedo
Odemira - PS -Helder António Guerreiro
Ourique - PS - Marcelo David Coelho Guerreiro
Serpa - PS - Francisco José Palma Picareta
Vidigueira - PS - Ricardo Manuel Bogango Bonito
Distrito: Braga
Concelhos
Amares - PPD/PSD - Emanuel Augusto da Silva Magalhães
Barcelos - PPD/PSD.CDS-PP - Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lopes
Braga
Cabeceiras de Basto - PPD/PSD.CDS-PP - Manuel António Mendes Teixeira
Celorico de Basto - PPD/PSD - José António Peixoto Lima
Esposende - M - Carlos Manuel Pires Martins da Silva
Fafe - PS - Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes
Guimarães - PPD.PSD. CDS-PP - Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo
Póvoa de Lanhoso - PS - Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo
Terras de Bouro - PPD/PSD - Manuel João Sampaio Tibo
Vieira do Minho - PS - Filipe Alexandre Soares Oliveira
Vila Nova de Famalicão - PPD/PSD.CDS-PP - Mário Sousa Passos
Vila Verde - PPD/PSD - Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes
Vizela - MVS-IND - Victor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu
Distrito: Bragança
Concelhos
Alfândega da Fé - PS - Eduado Manuel Dobrões Tavares
Bragança
Carrazeda de Ansiães - PPD/PSD - João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves
Freixo de Espada à Cinta - PS - Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira
Macedo de Cavaleiros - PPD/PSD.CDS-PP - Sérgio David Ramos Borges
Miranda do Douro - PPD/PSD - Helena Maria da Silva Ventura Barril
Mirandela - PS - Vitor Manuel Correia
Mogadouro - PPD/PSD - António Joaquim Pimentel
Torre de Moncorvo - PPD/PSD - José Carlos de Sá Menezes
Vila Flor - PPD/PSD/CDS-PP - Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo
Vimioso - PPD/PSD - António dos Santos João Vaz
Vinhais - PS - Luís dos Santos Fernandes
Distrito: Castelo Branco
Concelhos
Belmonte - NC - António Luís Beites Soares
Castelo Branco - PS - Leopoldo Martins Rodrigues
Covilhã - PS - Hélio Jorge Simões Fazendeiro
Fundão - PPD/PSD - Luis Miguel Roque Tarouca Duarte Gavinhos
Idanha-a-Nova - PS - Elza Maria Martins Gonçalves
Oleiros - PPD/PSD - Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques
Penamacor - PS - José Miguel Ribeiro de Oliveira
Proença-a-Nova - PS - João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo
Sertã - PS - Carlos Alberto de Miranda
Vila de Rei - PPD/PSD - Paulo César Laranjeira Luís
Vila Velha de Ródão - PS - António Tavares Pinto Carmona Mendes
Distrito: Coimbra
Concelhos
Arganil - PPD/PSD - Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa
Cantanhede - PPD/PSD - Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira
Coimbra
Condeixa-a-Nova - CNC - Liliana Marques Pimentel
Figueira da Foz - PPD/PSD.CDS-PP - Pedro de Miguel de Santana Lopes
Góis - PPD/PSD - António Rui de Sousa Godinho Sampaio
Lousã - PPD/PSD.CDS-PP - Victor Eugénio das Neves Carvalho
Mira - PPD/PSD - Artur Jorge Ribeiro Fresco
Miranda do Corvo - PPD/PSD.CDS-PP - José Miguel Ramos Ferreira
Montemor-o-Velho - PS - José Jacírio Teixeira Veríssimo
Oliveira do Hospital - PS - José Francisco Tavares Rolo
Pampilhosa da Serra - PPD/PSD - Jorge Alves Custódio
Penacova - PPD/PSD - Álvaro Gil Ferreira Martins Coimbra
Penela - PS - Eduardo Jorge Mendes Nogueira dos Santos
Soure - NC - Rui Miguel Freire Mendes Fernandes
Tábua - PS - Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz
Vila Nova de Poiares - PRS - Nuno Alexandre Figueiredo Neves
Distrito: Évora
Concelhos
Alandroal - PS - João Maria Aranha Grilo
Arraiolos - PCP-PEV - Jorge Joaquim Piteira Macau
Borba - PS -Pedro Duarte Abelho Grego Esteves
Estremoz - PS - José Daniel Pena Sádio
Évora - PS - José Carlos das Dores Zorrinho
Montemor-o-Novo - PCP-PEV - Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá
Mora - PCP-PEV - Luis Simão Duarte de Matos
Mourão - PPD/PSD.CDS-PP - João Filipe Cardoso Fernandes Fortes
Portel - PS - Maria Luísa Leonço Farinha
Redondo - PPD/PSD.CDS-PP - David Manuel Fialho Galego
Reguengos de Monsaraz - PPD/PSD - Marta Sofia da Silva Chilrito Prates
Vendas Novas - PPD/PSD - Ricardo Manuel Coelho Videira
Viana do Alentejo - PS - Luís Miguel Horta Metrogos
Vila Viçosa - PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM - Inácio José Ludovico Esperança
Distrito: Faro
Concelhos
Albufeira - CH - Rui Celestino dos Santos Cristina
Alcoutim - PS - Paulo Jorge Cavaco Paulino
Aljezur - R-MI - Manuel José de Jesus Marreiros
Castro Marim - PPD/PSD - Filomena Pascoal Sintra
Faro - PS - António Miguel Ventura Pina
Lagoa - PS - Luís António Alves da Encarnação
Lagos - Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira
Loulé - PS - Telmo Manuel Machado Pinto
Monchique - PS - Paulo Jorge Duarte Alves
Olhão - PS - Ricardo Manuel Veia Calé
Portimão
São Brás de Alportel - PS - Marlene de Sousa Guerreiro
Silves - PCP-PEV - Luísa Conduto
Tavira - PS - Ana Paula Fernandes Martins
Vila do Bispo - PPD/PSD - Paula Alexandra Xavier Alves de Freitas
Vila Real de Santo António - PS - Álvaro Palma de Araújo
Distrito: Guarda
Concelhos
Aguiar da Beira - UPNT - Virgílio Cunha
Almeida - PPD/PSD - António José Monteiro Machado
Celorico da Beira - PPD/PSD - Carlos Manuel da Fonseca Ascensão
Figueira de Castelo Rodrigo - PPD/PSD - Carlos Manuel Martins Condesso
Fornos de Algodres - PS - Alexandre Filipe Fernandes Lote
Gouveia - PPD/PSD - Jorge Abrantes Cardoso Ferreira
Guarda - NC.PPM - Sérgio Fernando da Silva Costa
Manteigas - MTG 2030 - Flávio Miguel Tacanho Massano
Mêda - PPD/PSD.CDS-PP - António César Valente Figueiredo
Pinhel - PPD/PSD - Daniela Patrícia Monteiro Capelo
Sabugal - PPD/PSD - Vitor Manuel Dias Proença
Seia - PS - António Luciano Silva Ribeiro
Trancoso - PS - Daniel José Salvador Joana
Vila Nova de Foz Côa - PPD/PSD - Pedro Miguel Carvalho Duarte
Distrito: Leiria
Concelhos
Alcobaça - PPD/PSD - Herminio José da Cruz Augusto Rodrigues
Alvaiázere - PPD/PSD - João Paulo Carvalho Guerreiro
Ansião - PPD/PSD - Jorge Humberto Fernandes Cancelinha
Batalha - PPD/PSD - André Emanuel Bento Sousa
Bombarral - PS - Ricardo Manuel da Silva Fernandes
Caldas da Rainha - VM - Vitor Manuel Calisto Marques
Castanheira de Pêra - PS - António Manuel Henrique Antunes
Figueiró dos Vinhos - MFI - Carlos Alberto David dos Santos Lopes
Leiria - PS - Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
Marinha Grande - PS - Paulo Jorge Campos Vicente
Nazaré - PPD/PSD - Serafim António Louraço da Silva
Óbidos - PPD/PSD - Filipe Miguel Alves Correia Daniel
Pedrógão Grande - PPD/PSD - João Manuel Gomes Marques
Peniche - PPD/PSD - Filipe Maia de Matos Ferreira Sales
Pombal - PPD/PSD - Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos
Porto de Mós - PPD/PSD - José Jorge Couto Vala
Distrito: Lisboa
Concelhos
Alenquer - PS - João Miguel Maçarico Nicolau
Amadora - PS - Vítor Manuel Torres Ferreira
Arruda dos Vinhos - PS - Carlos Manuel Jorge Alves
Azambuja - PS - Silvino Jose Silva Lúcio
Cadaval - PPD/PSD - Ricardo Alexandre da Silva Pinteus
Cascais - PPD/PSD.CDS-PP - Nuno Francisco Piteira Lopes
Lisboa
Loures
Lourinhã - PPD/PSD.CDS-PP - Orlando Matias da Fonseca Carvalho
Mafra
Odivelas - PS - Hugo Manuel dos Santos Martins
Oeiras - INOV25 - Isaltino Afonso Morais
Sintra
Sobral de Monte Agraço - PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT - Raquel Filipa Soares Lourenço
Torres Vedras
Vila Franca de Xira
Distrito: Portalegre
Concelhos
Alter do Chão - PPD/PSD.CDS-PP - Francisco José Cordeiro Miranda
Arronches - PPD/PSD.CDS-PP - João Carlos Ventura Crespo
Avis - PCP/PEV - Manuel Maria Libério Coelho
Campo Maior - PS - Luís Fernando Martins Rosinha
Castelo de Vide - PPD/PSD - Nuno Filipe Baptista Calixto
Crato - PS - Joaquim Bernardo dos Santos Diogo
Elvas - MCPE - José António Rondão Almeida
Fronteira - PPD/PSD - António Velez Gomes
Gavião - PS - António Manuel Gomes Severino
Marvão - PPD/PSD.CDS-PP - Luis António Abelho Sobreira Vitorino
Monforte - PS - Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho
Nisa - PS - José Dinis Samarra Serra
Ponte de Sor - PS - Rogério Eduardo Correia Silva Alves
Portalegre - PPD/PSD.CDS-PP - Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho
Sousel - PS - Manuel Joaquim Silva Valério
Distrito: Porto
Concelhos
Amarante - PPD/PSD.CDS-PP - PPD/PSD.CDS-PP
Baião - PPD/PSD.CDS-PP - Ana Raquel Coelho Azevedo
Felgueiras - L.PS - Nuno Alexandre Martins da Fonseca
Gondomar - PS - Luís Filipe Castro de Araújo
Lousada - PS - Nelson Ângelo Coelho Oliveira
Maia
Marco de Canaveses - PS - Cristina Lasalete Cardoso Vieira
Matosinhos - PS - Luisa Maria Neves Salgueiro
Paços de Ferreira - PS - Paulo Jorge Rodrigues Ferreira
Paredes - PS - José Alexandre da Silva Almeida
Penafiel - PPD/PSD.CDS-PP - Pedro Miguel Santana Cepeda
Porto
Póvoa de Varzim - PPD/PSD - Andrea Luísa Neiva Maia da Silva
Santo Tirso - PS - Alberto Manuel Martins da Costa
Trofa - PPD/PSD.CDS-PP - Sérgio Daniel da Costa Araújo
Valongo - PS - Paulo Esteves Ferreira
Vila do Conde - PS - Vitor Manuel Moreira Costa
Vila Nova de Gaia
Distrito: Santarém
Concelhos
Abrantes - PS - Manuel Jorge Séneca da Luz
Alcanena - PPD/PSD.CDS-PP - Rui Fernando Anastácio Henriques
Almeirim - PS - Joaquim Manuel de Deus Catalão
Alpiarça - PS - Sónia Iasabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes
Benavente - PPD/PSD.CDS-PP - Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino
Cartaxo - PPD/PSD - João Miguel Ferreira Heitor
Chamusca - PS - Nuno Jorge Lino Mira
Constância - PS - Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira
Coruche - PS -Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo
Entroncamento - CH .- Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo
Ferreira do Zêzere - PS - Bruno José da Graça Gomes
Golegã - 2025 Por Todos - António Carlos da Costa Camilo
Mação - PS - José Fernando Mendes Martins
Ourém - PPD/PSD.CDS-PP - Luis Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque
Rio Maior - PPD/PSD.CDS-PP - Luís Filipe Santana Dias
Salvaterra de Magos - Juntos Fazemos + - Helena Maria Pereira das Neves
Santarém
Sardoal - PPD/PSD - Pedro Manuel dos Santos Rosa
Tomar - PPD/PSD.CDS-PP - Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão
Torres Novas - PS - José Manuel Paulo Trincão Marques
Vila Nova da Barquinha - PS - Manuel José Coimbra Mourato
Distrito: Setúbal
Concelhos
Alcácer do Sal - PS - Clarisse Maria Gaudinho Veredas Campos
Alcochete - PS - Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto
Almada - PS - Inês Saint-Maurice Esteves Medeiros Victorino de Almeida
Barreiro - PS - Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa
Grândola - PS - Luís Manuel Rodrigues Vital Alexandre
Moita
Montijo
Palmela - PCP-PEV - Ana Teresa Vicente Custódio de Sá
Santiago do Cacém - STC - Bruno José Peixoto Gonçalves Pereira
Seixal - PCP-PEV - Paulo Alexandre da Conceição Silva
Sesimbra - PCP-PEV - Francisco Manuel Firmino de Jesus
Setúbal
Sines - PCP-PEV - Álvaro dos Santos Bejinha
Distrito: Viana do Castelo
Concelhos
Arcos de Valdevez - PPD/PSD - Olegário Gomes Gonçalves
Caminha - PPD/PSD.CDS-PP.PPM - Liliana Sofia Bouça da Silva
Melgaço - PPD/PSD.CDS-PP - José Albano Esteves Domingues
Monção - PPD/PSD - António José Fernandes Barbosa
Paredes de Coura - PS - Tiago Manuel Pereira da Cunha
Ponte da Barca - PPD/PSD - Augusto Manuel dos Reis Marinho
Ponte de Lima - CDS-PP - Vasco Nuno Magalhães
Valença - PS - José Manuel Vaz Carpinteira
Viana do Castelo - PS - Joaquim Luís Nobre Pereira
Vila Nova de Cerveira - PS - Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva
Distrito: Vila Real
Concelhos
Alijó -PPD/PSD.CDS-PP - José Rodrigues Paredes
Boticas - PPD/PSD - António Guilherme Forte Leres Pires
Chaves - PS - Nuno Vaz Ribeiro
Mesão Frio - PS - Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva
Mondim de Basto - PPD/PSD - Bruno Miguel de Moura Ferreira
Montalegre - PS - Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves
Murça - PPD/PSD - Mário Artur Correia Lopes
Peso da Régua - PPD/PSD - José Manuel Gonçalves
Ribeira de Pena - PS - João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho
Sabrosa - PS - Maria Helena Marques Pinto da Lapa
Santa Marta de Penaguião - PS - Sílvia Fonseca Silva
Valpaços - PPD/PSD - Jorge Manuel da Mata Pires
Vila Pouca de Aguiar - PPD/PSD - Ana Rita Ferreira Dias Bastos
Vila Real - PS - Alexandre Manuel Mouta Favaios
Distrito: Viseu
Concelhos
Armamar - PPD/PSD - Márcio Paulo Carrulo Morais
Carregal do Sal - PS - Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz
Castro Daire - PPD/PSD.CDS-PP - Paulo Martins de Almeida
Cinfães - PS - Carlos Alberto Lopes Cardoso
Lamego - PPD/PSD.CDS-PP - Francisco Manuel Lopes
Mangualde - PS - Marco Filipe Pessoa de Almeida
Moimenta da Beira - PS - Paulo Alexandre de Matos Figueiredo
Mortágua - PS - Ricardo Sergio Pardal Marques
Nelas - PPD/PSD - Joaquim Augusto Alves do Amaral
Oliveira de Frades - PPD/PSD.CDS-PP - João Carlos Ferreira Valério
Penalva do Castelo - PS - José Dias Lopes Laires
Penedono - PS - Sónia Isabel Anjos Numão Lopes
Resende - PPD/PSD.CDS-PP - Fernando Silvério Cardoso de Sousa
Santa Comba Dão - PPD/PSD.IL - Inês Maria Varela Matos
São João da Pesqueira - PPD/PSD - Manuel António Natário Cordeiro
São Pedro do Sul - PS - Pedro Miguel Mouro Lourenço
Sátão - PPD/PSD - Alexandre Manuel Mendonça Vaz
Sernancelhe - PPD/PSD - Carlos Manuel Ramos dos Santos
Tabuaço - PS - José João Monteiro Patrício
Tarouca - PPD/PSD - José Damião Lopes Guedes de Melo
Tondela - PPD/PSD - Fatima Carla Dias Antunes Borges
Vila Nova de Paiva - PS - Paulo Manuel Teixeira Marques
Viseu - PS - João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo
Vouzela - PPD/PSD - Carlos Alberto Santos Oliveira
Madeira
Concelhos
Calheta - PPD/PSD - Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça
Câmara de Lobos - PPD/PSD - Celso Renato Freitas Bettencourt
Funchal
Machico - PS - Hugo Alexandre Teixeira Marques
Ponta do Sol - PPD/PSD.CDS-PP -Rui David Pita Marques Luis
Porto Moniz - PS - Olavo Bolana Gouveia Pereira
Ribeira Brava - PPD/PSD.CDS-PP - Jorge Manuel Faria dos Santos
Santa Cruz - JPP - Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão
Santana - CDS-PP - Márcio Dinarte da Silva Fernandes
São Vicente - CH - José Carlos Gonçalves
Porto Santo
Concelhos
- Porto Santo - PPD/PSD.CDS-PP - Nuno Filipe Melim Batista
Santa Maria (Açores)
Concelhos
- Vila do Porto - PS - Bárbara Pereira Torres de Medeiros
São Miguel (Açores)
Concelhos
Lagoa - PS - Frederico Furtado de Sousa
Nordeste - PPD/PSD - António Miguel Borges Soares
Ponta Delgada
Povoação - PS - Pedro Nuno de Sousa Melo
Ribeira Grande - PPD/PSD - Jaime Luís Melo Vieira
Vila Franca do Campo - PS - Graça de Fátima Bolarinho Ventura Melo
Terceira (Açores)
Concelhos
Angra do Heroísmo - PS - Fátima da Conceição Lobão da Silveira Amorim
Praia da Vitória - PPD/PSD.CDS-PP - Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira
Graciosa (Açores)
Concelhos
- Santa Cruz da Graciosa - PPD/PSD - António Manuel Ramos dos Reis
São Jorge (Açores)
Concelhos
Calheta - PPD/PSD - António João Viegas Sousa
Velas - CDS-PP - Catarina Oliveira Cabeceiras
Pico (Açores)
Concelhos
Lajes do Pico - PS - Ana Catarina Terra Brum
Madalena - PPD/PSD - Catarina Isabel Gaspar Manito
São Roque do Pico - PPD/PSD - Luís Filipe Ramos Macedo da Silva
Faial (Açores)
Concelhos
- Horta - PPD/PSD.CDS-PP.PPM - Carlos Manuel da Silveira Ferreira
Flores (Açores)
Concelhos
Lajes das Flores - PS - Beto Alexandre Azevedo Vasconcelos
Santa Cruz das Flores - MCC - Maria Elisabete Avelar Nóia
Corvo (Açores)
Concelhos
- Corvo - PS - Marco Paulo Alves da Silva
Comentários