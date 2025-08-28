Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado publicado na sua página oficial no Facebook, a autarquia afirmou que tomou de imediato “todas as providências e adotou todas as medidas sanitárias adequadas à confirmação e remoção da ameaça, com vista à reposição da normalidade o mais breve possível”.

“Assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança para a saúde pública, este complexo será reaberto ao público”, acrescentou a Câmara.

A doença do legionário, causada pela bactéria Legionella pneumophila, transmite-se pela inalação de pequenas gotículas de água contaminada, que podem atingir os pulmões e depositar-se nos alvéolos, causando infeção respiratória potencialmente grave.