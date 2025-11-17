Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O objetivo foi garantir segurança, ordem pública e fluidez rodoviária, com ações de patrulhamento, investigação criminal, trânsito, proteção e socorro, fiscalização e vigilância aérea com drones.

No plano criminal, registaram-se 44 detenções por condução sob efeito de álcool, quatro por ofensas à integridade física, quatro por condução sem carta e duas por desobediência. Em segurança rodoviária, foram fiscalizados 2 749 condutores e emitidos 667 autos de contraordenação, incluindo 100 por álcool.

No policiamento geral, quatro operações interinstitucionais em 52 estabelecimentos resultaram em 21 contraordenações e três autos por irregularidades na segurança privada. Foi ainda identificada uma pessoa a operar drone irregularmente e prestada assistência a 16 pessoas no âmbito da ordem pública. Quanto à circulação de equídeos, foram fiscalizados 87 cavaleiros, detetando-se 42 situações fora do horário permitido e oito incumprimentos das normas de veículos de tração animal.

A operação contou com o reforço de várias unidades especiais da GNR, incluindo a Unidade de Intervenção, Unidade de Segurança e Honras de Estado, Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, Unidade Nacional de Trânsito e Unidade de Ação Fiscal.

