Arranca esta segunda-feira, em Belém, no Brasil, a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), que junta delegações de 170 países numa maratona negocial de duas semanas. O encontro, que sucede à histórica ECO92, quer transformar promessas em ações concretas para enfrentar a crise climática.

Mais de 50 mil participantes, entre representantes governamentais, organizações não-governamentais e empresas, estarão reunidos para negociar compromissos que permitam reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), acelerar a transição energética e garantir financiamento aos países mais vulneráveis.

O grande objetivo, recordam as Nações Unidas, é conter o aquecimento global provocado pela queima de combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e o gás — meta que, até hoje, nenhum acordo internacional conseguiu plenamente alcançar.

A conferência, apelidada pela organização brasileira de “COP da Implementação”, servirá para os países apresentarem metas atualizadas de redução de emissões, além de rever os compromissos financeiros acordados nas cimeiras anteriores, incluindo o apoio anual de 300 mil milhões de dólares destinado aos países em desenvolvimento.

O Brasil deverá também destacar o novo fundo para florestas tropicais, anunciado na semana passada durante a cimeira de líderes que antecedeu a conferência, e que visa apoiar a conservação e o desenvolvimento sustentável na Amazónia e noutras regiões de floresta densa.

Entre os temas em debate estarão ainda as ações de adaptação às mudanças climáticas, as transições justas para os países do Sul Global, e os desafios em áreas como agricultura, transportes, oceanos, florestas, cidades e sistemas alimentares.

Portugal marca presença na COP30 com uma delegação chefiada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que inaugura esta manhã o pavilhão nacional, dedicado à inovação e à cooperação internacional em energia limpa.

A conferência decorre até ao final do mês (21 de novembro) e deverá culminar com uma declaração conjunta de compromissos globais, na tentativa de relançar o esforço internacional para travar o aquecimento do planeta.

