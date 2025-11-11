Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

É portuguesa e quer ajudar os produtores de vinho portugueses. A Yon Wine promete, sobretudo, agilizar a distribuição da bebida de Baco para o estrangeiro.

São muitos os enófilos que viajam para o nosso país para conhecerem e beberem os nossos vinhos. Contudo, quando chega a hora de encomendarem as ditas garrafas, tudo se torna um problema, sobretudo para os produtores. Logística, burocracia, tudo leva, por vezes, a que alguns produtores tenham de recusar encomendas. E é isto que a Yon Wine pretende solucionar.

"A Yon Wine pretende transformar a forma como os turistas desfrutam da experiência do vinho em Portugal e partilham as suas descobertas com amigos e familiares", dizem.

De facto, esta plataforma digital de agrupamento de vinhos e expedição internacional trata de todos os aspetos logísticos, desde a recolha das garrafas junto dos produtores até à sua entrega em segurança no destino pretendido, expedindo já para mais de 50 países.

"A Yon Wine permite aos utilizadores agregar compras de diferentes localizações num único envio, poupando tempo e custos de envio. Com acesso à sua rede de parceiros, os clientes podem explorar várias adegas. Através da geolocalização, podem descobrir experiências de enoturismo nas proximidades, etc", prometem.

E como surgiu esta ideia?

Surgiu de uma experiência na África do Sul. Dois amigos, apaixonados por vinho e viagens, transformaram contratempos numa oportunidade de criar algo novo.

"Durante uma das suas viagens de negócios à África do Sul, decidiram explorar o mundo do vinho numa cultura tão vibrante e diferente, aventurando-se em Stellenbosch e ficando cativados pela experiência. Como resultado desta incrível aventura, quiseram prolongar as memórias trazendo para casa vinhos das várias quintas que visitaram. Não querendo transportar garrafas nos aeroportos e tratar da papelada, optaram por mandar entregar os vinhos em casa. Entre provas, entusiasmo e formulários preenchidos em cada quinta para encomendas de vinhos, fizeram várias compras. No entanto, quando regressaram a casa, para sua desilusão, o vinho não tinha chegado. Após três meses de incerteza, entraram em contacto com a empresa, descobrindo que alguns papéis se perderam no meio desta aventura. Dececionados, estes dois aventureiros decidiram criar uma solução para evitar que outros enfrentassem o mesmo problema, e esta solução é agora a Yon Wine", salientam.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.