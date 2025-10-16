Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PJ, a vítima, um homem de 28 anos, foi acorrentada e torturada no interior de uma habitação, onde os agressores recorreram a um martelo e um maçarico. Os suspeitos acreditavam que o homem detinha uma quantidade significativa de estupefacientes.

Após várias horas de agressões, a vítima foi forçada a indicar que guardava a droga em casa. Ainda acorrentada, foi colocada numa viatura e levada até à sua residência. Aproveitando o momento em que foi libertada, conseguiu fugir e pedir ajuda, levando à intervenção da PSP, que identificou os suspeitos.

A investigação desenvolvida pela PJ permitiu recolher provas sólidas e identificar um quinto envolvido. Ontem, foram realizadas buscas em Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Barcelos e Braga, resultando na apreensão de armas de fogo e detenção dos cinco suspeitos, em cumprimento de mandados emitidos pelo DIAP de Guimarães – Secção Especializada em Criminalidade Violenta e Organizada.

Os detidos, com idades entre 22 e 46 anos e várias referências criminais por crimes graves, serão hoje presentes a primeiro interrogatório judicial, onde lhes serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.

